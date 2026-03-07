WBC日本VS台湾

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。13-0で7回コールド発進した。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）が先制満塁弾を含め3安打5打点、サイクル安打に迫る大暴れ。大敗した台湾のレジェンドは思わず「信じられない！」と叫んだと地元メディアが報じている。

大谷がその存在感を強烈に示した。2回1死満塁の第2打席だ。やや泳がされながらも、打球は右翼席に着弾。今大会1号は打線に火をつける満塁弾になった。場内は騒然。打者一巡の猛攻となり、大谷の回2度目の打席ではタイムリー。一挙10得点を演出した。初回にはプレーボール初球を右翼線二塁打としており、2回終了時点でサイクル安打に王手をかけていた。

大谷にやられた台湾紙「聯合報」は、台湾プロ野球で20年間プレーしたレジェンド・周思齊氏が満塁弾に「信じられない！」と叫んだと紹介。「鄭浩均のボールは失投ではなかったが、大谷はイチローのやりかたで満塁ホームランを放った」と言ったという。

記事では「『イチローのやり方』と言ったことについて、周思齊は、大谷の打ち方が巧みで、そのバッティングスキルがあまりにも見事だったからだと説明した」とも伝えている。



（THE ANSWER編集部）