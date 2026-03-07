1次ラウンド・プールC台湾戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾を13-0の7回コールドで下し、好発進した。大谷翔平（ドジャース）は「1番・DH」で先発出場し、満塁本塁打を放つなど大活躍を見せたが、先制弾直後に撮られた1枚が海外ファンを熱狂させている。

大谷は初回に弾丸二塁打を放つと、2回1死満塁から先制の満塁本塁打。今大会侍ジャパン1号で東京ドームに大興奮を呼んだ。この回は2死一、三塁で再び打席が回り、右前へ痛烈な適時打。これで5打点とし、サイクル安打に早くも王手をかけた。

WBC公式Xが「ショウヘイ・オオタニが5打点を挙げ、サイクル安打まであと三塁打と迫っている」とつづれば、米スポーツ専門局「FOXスポーツ」の公式Xも「オオタニが、2回にしてサイクル安打に王手……残るは三塁打のみだ」と投稿。ともにバットフリップの写真を掲載した。

サイクルには届かなかったが、X上の海外ファンも大谷弾とバットフリップには興奮を隠せない。

「あのバットフリップ、最高にシビれた！ オオタニは本当にいつも場を盛り上げてくれる」

「生意気だけど、様になってる」

「オーラがえげつない。この男はマジで最高だよ」

「これ、たまらない！」

大谷の活躍で好発進の侍ジャパン。7日は韓国と対戦する。



（THE ANSWER編集部）