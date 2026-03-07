はじまりは1904年の馬車軌道　37年前に廃止された東日本最大の石灰石鉱山を結んでいたセメント会社の専用鉄道

北海道の南部に位置し、函館湾に面した上磯（現・北斗市）の地は、セメントとのかかわりが強い。古くは1884（明治17）年に上磯セメント会社によりセメント製造が開始され、現在も太平洋セメント上磯工場として操業を続けている。その街には、通称“トロッコ道”と呼ばれる道路があり、これは山から採取した鉱石を工場まで運んだトロッコ（馬車軌道）が通っていたことに由来する。以来、85年もの間、鉱石輸送を担ってきた専用鉄道だが、移りゆく時代とともにその輸送手段は「ベルトコンベアやトラック輸送」へと転換され、1989（平成元）年に廃線となった。東日本最大の石灰石鉱山を結んでいた日本セメント上磯工場専用鉄道の歴史に思いを馳せてみたい。

※トップ画像は、日本セメント上磯工場専用鉄道の峩朗本線をゆく鉱石を積んだ貨物列車。南部坂駅に位置する南部坂変電所前で＝1986年8月、北海道上磯町（現・北斗市）添山、撮影／服部朗宏

はじまりは馬車軌道

北海道上磯村（現・北斗市）とセメントの歴史は、地元の有力者による当時の建築技術の最先端といわれたセメント工場を創設した1884（明治17）年の上磯セメント会社にはじまる。当時は、セメントが日本国内に普及する前のことであり、1890（明治23）年には経営不振により北海道セメント株式会社へと経営権を譲った。その翌年には鉱山開発に着手し、1892（明治25）年に馬車によるセメント工場への原料供給を開始した。

専用鉄道のルーツとなる馬車軌道は、その12年後となる1904（明治37）年に工場と峨朗（のちに峩朗へと改字）採掘場との間ではじまった。北海道セメントとして最初に開設した路線は、上磯にあるセメント工場と鉄道省（のちの国鉄）上磯駅との間を結ぶ、わずか500mの軌道線だった。これは、1913（大正2）年9月に敷設免許を取得したことにはじまり、この専用軌道が運輸開始したのは1915（大正4）年2月19日のことで、石灰石輪西製錬所（現・北海道室蘭市）へ発送する“売石”を積んだ貨車の入換を、蒸気機関車により行っていた。

時を同じくして1915（大正4）年8月には、北海道セメントは浅野セメントへと譲渡され、上磯工場は浅野セメント北海道工場と名を変えた。1921（大正10）年になると、工場と峩朗採掘場との間を運行していた馬車軌道は、ガソリン機関車と蒸気機関車による全長6.5kmの“専用軌道”へと生まれ変わった。その翌年からは、電化により電気機関車による動力併用が開始された。

こうした大正時代までの動きを知る上で重要となる鉄道省など監督官庁あてに提出された許認可関係書類（公文書）のうち、国立公文書館に収蔵される1923（大正12）年以前のものは「焼失」しており、その詳細を明らかにできない事柄も多い。

1915（大正4）年の北海道セメントと浅野セメントの合併による専用鉄道を浅野セメントへ譲渡した際の公文書の謄本。内閣総理大臣には、伯爵「大隈重信」の名が記される＝資料／国立公文書館蔵

工場増産による専用鉄道化と峩朗鉱業専用鉄道の誕生

浅野セメントとなったのち、鉄道省の上磯駅と北海道工場とを結ぶ軌道線は、1929（昭和4）年に動力を電気（直流600ボルト）と蒸気を併用する認可申請を行い、4年の歳月をかけて1933（昭和8）年に「浅野セメント専用鉄道」として運転を開始した。当初はポール集電式の凸型電気機関車（2号機）1両と、連結器の形状が混在していたことから両方の連結器を備えた控車1両と貨車3両が就役した。

入換作業を行う上で、ポール式集電装置では不便となり、1936（昭和11）年10月からはパンタグラフ式集電装置へと取替をおこなった。工場は増産体制をとり、1939（昭和14）年には工場内に貨車積込場を開設した。少々はなしが複雑になるが、戦時中、採掘場のあった峩朗鉱山は、日本セメントと日鉄鉱業が共同出資した峩朗礦業という独立した会社となり、その峩朗礦業は1943（昭和18）年に工場と峩朗鉱山までの電気を動力とした専用鉄道化の免許申請を行い、翌年にこの免許は下付された。峩朗礦業専用鉄道のはじまりである。なお、工場内にあった専用鉄道は浅野セメント構内専用鉄道のままであった。

1945（昭和20）年2月には、戦時増産体制のなか、峩朗鉱山へ向かう専用線の途中から直接、鉄道省の上磯駅へとつながる800mの連絡線路の建設にも着手した。この連絡線は、資材と資金不足により、開業したのは戦後となる1948（昭和23）年のことであった。先の大戦が終わりを迎えた1946（昭和21）年からは、北海道石灰開発有限会社の工場構内専用線の使用を認め、貨車による同社の売石出荷を開始した。1947（昭和22）年には、浅野セメントは日本セメントへと社名を変更し、峩朗礦業は1949（昭和24）年2月に所有していた専用鉄道を日本セメントに譲渡した。これにより、日本セメント上磯工場専用鉄道となった。

1950（昭和25）年には、峩朗鉱山へ向かう専用線の途中から分岐していた添山粘土線が廃止され、桜岱粘土山に向けて新たに分岐線を開設した。

1933（昭和8）年の工場内にあった専用鉄道（工場〜省線上磯駅間）の路線概略図＝資料／国立公文書館蔵

峩朗礦業専用鉄道と日本セメント（浅野セメント）構内専用鉄道が描かれた1948（昭和23）年当時の路線概略図＝資料／国立公文書館蔵

1949（昭和24）年2月に峩朗礦業が所有していた専用鉄道を日本セメントに譲渡を行った際の申請書＝資料／国立公文書館蔵

万太郎沢線の開業から廃線まで

日本セメントは、東日本最大の石灰石鉱山として峩朗鉱山（採掘場）を所有していたが、さらなる増産に合わせて、万太郎沢に鉱業所を開設した。このため、1954（昭和29）年6月から日本セメント上磯工場専用線の峩朗本線の途中（600m）から分岐する全長3.444kmの「万太郎沢線」を開業させた。

当時の資料によれば、上磯停車場を起点に峩朗本線（全長7.247km）には添山信号場所、南部坂停車地、磐○（文字判読不能）採掘場、峩朗停車場とあり、万太郎沢線（万太郎粘土線）に万太郎沢停車場とある。最盛期には客車を連結して従業員輸送も行っており、こうした途中駅で関係者は乗り降りしていたのだろう。

1973（昭和48）年には、峩朗鉱山と上磯工場を結ぶベルトコンベアによる石灰石輸送が開始され、次第に峩朗本線を走る貨物列車は、補助的な役割を担うようになっていく。1985（昭和60）年3月には、構内専用鉄道と呼ばれた国鉄上磯駅へとつながる路線が、国鉄の合理化の名のもとに縮小された鉄道貨物輸送の衰退とともに廃止された。

万太郎沢線は、1989（平成元）年にトラック輸送へと転換され、これと併せて峩朗本線ともども日本セメント上磯工場専用鉄道は全廃された。

廃線当時の上磯工場専用鉄道の路線概略図。日本セメント作図のもの＝資料所蔵筆者

昭和51年3月21日改定の万太郎沢線の運行ダイヤ。このダイヤは廃線まで使用された。廃止の前年となる1988（昭和63年）は、峩朗本線に列車は走っていなかった＝資料所蔵筆者

廃止の前年に上磯工場を訪れた際は、お盆休みだったこともあり専用鉄道は運休していた。1961（昭和36）年に導入された10号電気機関車（手前側）と1959（昭和34）年に導入された9号電気機関車（奥側）＝1988年8月17日、上磯町（現・北斗市）谷好

廃線まで活躍していた1952（昭和27）年に導入された8号電気機関車の車両形式図＝資料／国立公文書館蔵

廃線跡をたずねて

現役当時に訪れたのは2回、1986（昭和61）年と1988（昭和63）年だった。2度目となる昭和63年の訪問時には、翌年に廃線を迎えるとは思いもせず、のこのこと工場へ出かけて撮影させてもらったのが最後となってしまった。今思えば、もっと丁寧に記録を残しておくべきだったと反省しきりだ。

その後の訪問は、廃線から4年が経った1993（平成5）年のことだった。かろうじて万太郎沢線の一部にレールが遺されていたくらいで、そのほかでは川に架かるガーター橋や南部坂変電所の建物を見ることができたくらいで、ほとんどの線路設備は撤去されたいた。ところどころでクルマから降りて廃線跡を確かめながら撮影したのだが、あまりの大型ダンプの通行量にたじろいでしまったことを覚えている。

廃止からすでに37年もの年月が経過しており、線路のあった周辺の現在は廃線跡の姿など想像もできないほど変貌を遂げていることだろう。使われていた電気機関車は、神奈川県にある電機メーカーの工場と、北海道北斗市運動公園に保存・展示されているにとどまる。

かろうじて残されていた万太郎沢線の線路跡。現在、このあたりには北海道新幹線が高架橋で通過している＝1993年8月、北海道北斗市（旧上磯町）

道路へと転換された廃線跡は、1973（昭和48）年に完成した石灰石輸送用のベルトコンベアの下を通り、工場へと向かっていた＝1993年8月、北海道北斗市（旧上磯町）

山間に遺されていたガーター橋。いまも現存しているのだろうか＝1993年8月、北海道北斗市（旧上磯町）

鉱山へと向かう送電線の鉄柱が廃線跡の目印になっていた。トップ画像に見る南部坂変電所の建物が写る＝1993年8月、北海道北斗市（旧上磯町）

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、NPS会員、鉄道友の会会員。

