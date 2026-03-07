OPPOのグローバル向け公式X（旧Twitter）アカウントが、フォルダブルスマートフォン「OPPO Find N6」の登場を予告した。この投稿に対し、OPPO Japanの公式アカウントも反応を示している。

また、OPPOの最高製品責任者（CPO）であるピート・ラウ氏も2月25日にXで、「OPPO Find N6がもうすぐ登場！」と投稿。さらに27日には「OPPO Find N6のためにデザインされたAIスタイラスペン」とする内容の投稿も行っている。

Smooth, precise, and ready to turn ideas into reality ✍️ Meet the AI stylus designed for the #OPPOFindN6.



Will share more soon - stay tuned! pic.twitter.com/FJ2IbMM1Ls - Pete Lau (@PeteLau) February 27, 2026

中国向けSNSのWeiboでは、Findシリーズ製品責任者の周意保氏が、「OPPO Find N6」を約1カ月使用したうえで、街中の通行人に体験してもらう様子を公開。「MWC26 Barcelona」で体験したユーザーの反応も紹介しており、折り目が目立たないことをアピールしている。

中国ではすでに予約受付が始まっており、近く正式に発表される見込み。