好き＆行ってみたい「福島県の道の駅」ランキング！ 2位「猪苗代」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、直売所には春の訪れを告げる山菜や瑞々しいイチゴが並び始める季節となりました。地元の豊かな恵みやその土地ならではのグルメを求めて、多くの旅人を惹きつけてやまない人気のスポットに注目が集まっています。
All About ニュース編集部では、2026年2月13日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「福島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「磐梯山の雄大な姿を間近に望むことができる、最高のロケーションが自慢の道の駅です。磐越自動車道の猪苗代磐梯高原ICからすぐというアクセスの良さもあり、連日多くの観光客で賑わっています。地元産のそば粉を使った打ちたての蕎麦や、会津地方の名物であるソースカツ丼など、ご当地グルメを堪能できるのが嬉しいポイントです。また、新鮮な高原野菜や酪農製品など、猪苗代ならではの特産品が豊富に揃っており、お土産選びにも事欠きません。四季折々の景色を楽しみながら、福島の豊かな自然と食の恵みを一度に感じられるおすすめのスポットです」（30代女性／岩手県）、「磐梯山の絶景を望める立地が最高ですよね。会津の地鶏やソースカツ丼などを存分に味わいながら羽を伸ばしたい」（30代女性／石川県）、「湖や自然の景色が楽しめそうで、ドライブの休憩にも良さそう。福島らしい特産品やお土産も充実していそうで興味がある」（20代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「喜多方ラーメンが好きだから」（30代女性／宮城県）、「喜多方ラーメンをはじめ、会津の郷土料理が楽しめるレストランがあり、ラーメンバーガーなどユニークなご当地メニューも人気で、温泉施設なども併設され、食事と休憩スポットとしても良いからです」（40代女性／愛知県）、「県内の美味いものが集まっていそう」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月13日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「福島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：猪苗代（猪苗代町）／28票磐梯山の麓に位置し、磐越自動車道・猪苗代磐梯高原ICからもほど近いアクセス抜群のスポットです。地元の新鮮な野菜や特産品が並ぶ直売所はもちろん、猪苗代湖を望む絶好のロケーションも魅力。季節ごとに変化する美しい自然景観を楽しみながら、福島の豊かな食文化を堪能できる拠点として多くの支持を集めています。
回答者からは「磐梯山の雄大な姿を間近に望むことができる、最高のロケーションが自慢の道の駅です。磐越自動車道の猪苗代磐梯高原ICからすぐというアクセスの良さもあり、連日多くの観光客で賑わっています。地元産のそば粉を使った打ちたての蕎麦や、会津地方の名物であるソースカツ丼など、ご当地グルメを堪能できるのが嬉しいポイントです。また、新鮮な高原野菜や酪農製品など、猪苗代ならではの特産品が豊富に揃っており、お土産選びにも事欠きません。四季折々の景色を楽しみながら、福島の豊かな自然と食の恵みを一度に感じられるおすすめのスポットです」（30代女性／岩手県）、「磐梯山の絶景を望める立地が最高ですよね。会津の地鶏やソースカツ丼などを存分に味わいながら羽を伸ばしたい」（30代女性／石川県）、「湖や自然の景色が楽しめそうで、ドライブの休憩にも良さそう。福島らしい特産品やお土産も充実していそうで興味がある」（20代女性／北海道）といった声が集まりました。
1位：喜多の郷（喜多方市）／29票蔵の街・喜多方にある「喜多の郷」は、グルメと癒やしが融合した人気の道の駅です。名物の喜多方ラーメンをアレンジしたユニークなメニューが味わえるほか、敷地内には日帰り温泉施設「蔵の湯」を併設。観光の疲れを癒やしながら、歴史情緒あふれる街並みの雰囲気を感じられる、喜多方観光には欠かせない立ち寄りスポットです。
回答者からは「喜多方ラーメンが好きだから」（30代女性／宮城県）、「喜多方ラーメンをはじめ、会津の郷土料理が楽しめるレストランがあり、ラーメンバーガーなどユニークなご当地メニューも人気で、温泉施設なども併設され、食事と休憩スポットとしても良いからです」（40代女性／愛知県）、「県内の美味いものが集まっていそう」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)