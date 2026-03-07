「やっぱりメンタルが強いですね」“歩ける車椅子タレント”、娘とのツーショットに反響「可愛い〜」
“歩ける車椅子タレント”の塚本明里さんは3月5日、自身のInstagramを更新。かわいらしい娘とのツーショットを公開しました。
【写真】塚本明里の上に寝る娘
「明里さんのファンになってよかった」塚本さんは「ホント、病気になってから幸せなことが 圧倒的に増えた というか …幸せに “気付けるよう”になったというのが正しいのかもしれない」とつづり、1枚の写真を投稿。あおむけになっている塚本さんの胸の上で、娘がぐっすりと眠っています。娘の様子を愛おしげに見つめる塚本さんの表情も相まって、とてもほほ笑ましいです。
コメントでは「こういう投稿に触れると明里さんのファンになってよかったな〜って嬉しく思います 明里さんのその発言がファンを始め、明里さんを応援してる人たちのハートを射抜きます 尊いっ！！」「可愛い〜」「病気を受け入れた明里さんはやっぱりメンタルが強いですね」と、称賛の声が寄せられました。
「“看病ハイ” って、ありますかね？？？ 笑」4日にも「“看病ハイ” って、ありますかね？？？ 笑 子どもが風邪を引いた時、看病のためなら自分の体調が辛くても 動けちゃうんですよ！これは “母親パワー” でしょうか？ 笑笑笑そうだとしたら、なんか嬉しいです」とつづり、娘とのツーショットを公開していた塚本さん。母としての愛情が伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
