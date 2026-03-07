¡Ö¤À¤¤¤ÖÉÝ¤¤¡×¡Ö¤³¤ì²¿¡©¡©¡×¡¡¿·³ã¤Î¿åÂ²´Û¤Ë¤¤¤ëàÆæ¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎá¤Ë3.9Ëü¿ÍÀïØË
¡Ú132ËüÉ½¼¨¡¢3.9Ëü¤¤¤¤¤Í¡Û¤Þ¤ë¤Ç¿¯Î¬¼Ô¡Ä¿åÂ²´Û¤Ë¤¤¤¿À¸Êª¤ËÀïØË
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿à²øÀ¸Êªá¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯2·î2Æü¡¢¾å±Û»ÔÎ©¿åÂ²ÇîÊª´Û¡Ö¤¦¤ß¤¬¤¿¤ê¡×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷_umigatari_¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ä¾ì¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¿Í·¿¤Î¥Ê¥Ë¤«¡£
¤Û¤ó¤Î¤ê»ç¿§¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¿å¤ÎÃæ¤Ç¤Ü¤ó¤ä¤êÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔµ¤Ì£¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤«²¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤³¤ì¡¢°ìÂÎ¥Ê¥Ë¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï3·î5Æü¡¢¤¦¤ß¤¬¤¿¤ê¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¤¤±¤É...
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±¿åÂ²´Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿à²øÀ¸Êªá¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥á¥Ò¥È¥Ç¡×¤À¡£
ËÌ³¤Æ»¡ÁËÜ½£ÃæÉô¤ÎÀõ³¤¤Î°ë¡¢Îä¿å°è¤Î¿¼³¤¤ËÊ¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤¤¤â¤Î¤ÇíÕÄ¹¡ÊÈ×¤ÎÃæ¿´¤«¤éÏÓ¤ÎÀè¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤µ¡Ë¤Ï3¥»¥ó¥Á¤Û¤É¡£
¿§¤ÏÀÖ¿§¤äÀÄ»ç¿§¡¢¹õ³ì¿§¤¬Â¿¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÈÃÌÏÍÍ¤Î¸ÄÂÎ¤â¤¤¤ë¤½¤¦¡£ÉáÃÊ¤Ï³¤ÌÊÆ°Êª¤ä¥Û¥ä¡¢ÆðÂÎÆ°Êª¡¢ÉÕÃåÀ¤ÎÌµÀÔÄÇÆ°Êª¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ò¥á¥Ò¥È¥Ç¤Ï¿¼³¤¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±Â¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬ÀõÀ¥¤Î³¤°è¤ËÈæ¤Ù¾¯¤Ê¤¤»ö¤«¤é¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î²¹Â¸¡¦¾ÃÈñ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤Þ¤êÆ°¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢±Â¤ÎÆ÷¤¤¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¿åÁåÆâ¤òÆ°¤¯»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÀª¤Ï°ÜÆ°¤Î¸þ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¥Ò¥á¥Ò¥È¥Ç¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÎ¢ÌÌ¤ËÊ¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÏÓÂ¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö´É¾õÂ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Àè¤¬µÛÈ×¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ï´±¤ò»È¤¦¡£
¤³¤ÎµÛÈ×¤òÂ¾ì¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤ÏÎ¥¤¹¡¢¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
ÀäÌ¯¤ÊÂÎÀª¤Î¤»¤¤¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥á¥Ò¥È¥Ç¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï3Ëü9000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê3·î6ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¯Î¬¤·¤Æ¤¯¤ëÅÛ¤À¡×
¡Ö¥Ò¥È¥Ç¤À¤è¤Í¡ª¡©¤É¤³¤¾¤ÎÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆâ¸Ô¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤...¡©¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï
¡Ö¡Ø¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥é¡¼¤«¤â...¡Ù¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²¿µ¤¤Ê¤¯»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¿§¡¹¤Ê¸«¤¨Êý¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢À¸¤¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤È¤¤Î³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤ëÈ¿±þ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤È¤·¤¿À¸¤¤â¤Î¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¡Ø²Ä°¦¤¤¡Ù¡Ø¤ª¤â¤·¤í¤¤¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë·Ò¤¬¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£