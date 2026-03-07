『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』（2019）『ロードハウス／孤独の街』（2024）などのジェイク・ギレンホールが、Amazon MGM製作によるスポーツ映画『Play by Play（原題）』に主演することが分かった。米が報じている。

あらすじはまだ伏せられているが、小説家としても活動し、これまでマーベルやディズニー向けの脚本を手掛けてきたクリス・マッコイが脚本を執筆することが分かっている。ギレンホールは自身の制作会社Nine Storiesを率いてプロデュースも兼任。そのほか、史上最高のクォーターバックとしても名高い、元NFL選手のトム・ブレイディと起業家のゴータマ・チョプラが設立した制作会社Religion of Sportsもプロデュースに加わっていることから、本格的なスポーツものとなることが期待できる。

Amazon MGMは、故パトリック・スウェイジ主演によるアクション映画『ロードハウス／孤独の街』をギレンホール主演でリメイクし、大成功に導いた。進行中の続編『Road House 2（原題）』はデイヴ・バウティスタや西島秀俊、アンドリュー・バチェラー、イコ・ウワイスら新キャストを迎え、さらなるパワーアップが見込まれている。

ギレンホールはApple TV+のTVシリーズ「推定無罪」でエミー賞やゴールデングローブ賞のノミネートを果たす高評価を獲得。製作のアクションスリラー映画『Kill Switch（原題）』がほか、姉マギー・ギレンホール監督作『ザ・ブライド!』にも出演し、キャリアは絶好調。スポーツ映画としては『ボストン ストロング ～ダメな僕だから英雄になれた～』ではボストンマラソン爆弾テロ事件によって両足を失ったランナー役、『サウスポー』では愛する家族を失ったショックからの再起に挑むボクサー役を演じた実績がある。

タイトルの「Play by Play」はスポーツにおける実況中継を指す言葉。どの競技に、どのように関わるキャラクターとなるかは、まだベールに包まれているが、ハードなアクションから繊細なドラマまで幅広くこなすギレンホールなら、どんな役も演じぬいてくれるだろう。

