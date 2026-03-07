突然の超大物にネットは注目

■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が6日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、チャイニーズ・タイペイ戦に「1番・指名打者」で先発出場。2回に先制の満塁弾を放つなど4打数3安打5打点と大活躍した。そんな大熱狂に包まれた一戦の試合前練習で、突然現れた超大物にネットは騒然となった。

グラウンドにいたのは世界的DJのスティーブ・アオキ氏だった。日本人の両親を持ち、米国出身のアオキ氏はインスタグラムのフォロワー1150万人を誇る世界的な音楽プロデューサーとして知られる。大谷でも1049万人とあり、その人気ぶりはまさにワールドワイドだ。

この日、自身のインスタグラムのストーリーズ機能でも日本ハム時代の大谷翔平投手（ドジャース）のカードを手にして笑顔で自撮りした写真を投稿。さらに途中から野球日本代表「侍ジャパン」の大谷ユニホームと、キャップを被って練習を視察していた。

この一幕がSNSで大きな反響を呼び、X（旧ツイッター）では「おいおいスティーブ青木はずるいだろ」「大谷より有名なんじゃねえか笑」「スティーブあおきいたのかwwwww」「なんでスティーブアオキいるのw」「いや、エグい！！ 大谷より凄いぞ」「WBC観戦で日本に来てるのか」といった驚きの声が相次いだ。（Full-Count編集部）