竹内涼真、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』“白Tイン”勝男ファッションの裏話「現場でスタイリストさんと…」
俳優の竹内涼真（32）が、6日放送のNHK『あさイチ』（毎週月〜金曜 前8：15）に出演。大ヒットしたTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』について振り返った。
【写真】勝男・竹内涼真＆鮎美・夏帆の“ピース”2ショットなど、『あんたが』キャスト陣のオフショ一覧
同ドラマは、俳優の夏帆と竹内がW主演を務めた。「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿が描かれた。
番組で同ドラマに寄せられた視聴者からのコメントを、鈴木奈穂子アナウンサーが紹介。「最高でした！あんなにダサい白Tをカッコよく着こなせる人はいない」など、多数寄せられたと伝えた。また、「民放で放送されたこのドラマ、去年1年間の全テレビ番組の見逃し配信ランキングで、ダントツの1位を獲得した」とも紹介した。
名シーンを振り返る映像も流れ、鈴木アナは「色々言いながら見たくなる」などと紹介した。
鈴木アナから「撮影はどうでしたか？」と聞かれると、ここで竹内が「あの…」と先ほど視聴者から寄せられたコメントについて「ダサい白Tって言ってたんですけど、白Tはダサくないです！」ときっぱり宣言。鈴木アナは「いやいやいや…！あれをインしていた勝男が最高にダサくて素敵でしたよ」と笑顔で“反論”した。
スタジオが笑いに包まれるなか、竹内が「あれは現場でスタイリストさんと『一番カッコイイ恰好を家でしようぜ！って。Tシャツをインして、一番動きやすい…男の」と説明。博多華丸・大吉の博多大吉が、「その辺のずれが楽しかった」と振り返った。
【写真】勝男・竹内涼真＆鮎美・夏帆の“ピース”2ショットなど、『あんたが』キャスト陣のオフショ一覧
同ドラマは、俳優の夏帆と竹内がW主演を務めた。「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿が描かれた。
名シーンを振り返る映像も流れ、鈴木アナは「色々言いながら見たくなる」などと紹介した。
鈴木アナから「撮影はどうでしたか？」と聞かれると、ここで竹内が「あの…」と先ほど視聴者から寄せられたコメントについて「ダサい白Tって言ってたんですけど、白Tはダサくないです！」ときっぱり宣言。鈴木アナは「いやいやいや…！あれをインしていた勝男が最高にダサくて素敵でしたよ」と笑顔で“反論”した。
スタジオが笑いに包まれるなか、竹内が「あれは現場でスタイリストさんと『一番カッコイイ恰好を家でしようぜ！って。Tシャツをインして、一番動きやすい…男の」と説明。博多華丸・大吉の博多大吉が、「その辺のずれが楽しかった」と振り返った。