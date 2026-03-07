『ホテル・インヒューマンズ』第2期、10月放送 桐原シバ役は羊宮妃那 原作者イラスト公開
テレビアニメ『ホテル・インヒューマンズ』第2期が10月より放送され、新キャラクター・桐原シバ役は羊宮妃那が務めることが発表された。あわせてティザービジュアルが公開。原作・田島青氏の記念ビジュアルも公開された。
【写真】ティザービジュアル公開を記念して公開された田島青氏からのイラスト
第2期ティザービジュアルは、手前にはロンドン支社から赴任してきた桐原シバを中心に、3人のコンシェルジュたちが、ホテルでお客様を出迎えるように端正に佇みつつも、背景には、彼らの個性豊かな表情が大きく描かれ、鮮やかなコントラストで表現されることで、キャラクターごとの魅力をより際立せたビジュアルとなっている。
■桐原シバ役：羊宮妃那コメント
原作を読ませていただく中で、コシバとしての在り方や考え方、そして時折感じられるあたたかさに触れ、ますます惹かれるようになりました。コシバとしてしっかり生きていけるよう、大切に向き合わせていただきます。
