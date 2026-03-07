竹内涼真、「鮎美！やり直すか」 勝男なりきり…トーク番組で“大サービス”
俳優の竹内涼真（32）が、6日放送のNHK『あさイチ』（毎週月〜金曜 前8：15）に出演。大ヒットしたTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で演じた勝男になりきり、大サービスを見せた。
【写真】勝男・竹内涼真＆鮎美・夏帆の“ピース”2ショットなど、『あんたが』キャスト陣のオフショ一覧
同ドラマは、俳優の夏帆と竹内がW主演を務めた。「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿が描かれた。
番組は、「民放で放送されたこのドラマ、去年1年間の全テレビ番組の見逃し配信ランキングで、ダントツの1位を獲得した」と紹介。同ドラマの第1話を振り返った。
その後、W主演の夏帆のVTRも流れた。夏帆はインタビューで「（竹内が）どこまでが本気でどこまでが演じているのかわからない」私の中では勝男＝竹内くん」などと振り返り。現場での竹内は「質問するとね、何でも答えてくださるんですよね」「健康…の話をずっとしてた気が（笑）」と明かし、最後に「竹内くん、ご無沙汰しています。いま絶賛けいこ中ということで、がんばってください」とコメントしたがなぜか笑いが止まらず、楽しそうな笑顔を見せた。
スタジオにカメラが切り替わり、夏帆の楽しそうな雰囲気を受け「ええ！？まだ気があるんじゃないですか？」とヤジ。すると竹内が、勝男の役を演じながら「鮎美！やり直すか」と“サービスシーン”を披露。スタジオは大盛り上がりだった。
【写真】勝男・竹内涼真＆鮎美・夏帆の“ピース”2ショットなど、『あんたが』キャスト陣のオフショ一覧
同ドラマは、俳優の夏帆と竹内がW主演を務めた。「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿が描かれた。
その後、W主演の夏帆のVTRも流れた。夏帆はインタビューで「（竹内が）どこまでが本気でどこまでが演じているのかわからない」私の中では勝男＝竹内くん」などと振り返り。現場での竹内は「質問するとね、何でも答えてくださるんですよね」「健康…の話をずっとしてた気が（笑）」と明かし、最後に「竹内くん、ご無沙汰しています。いま絶賛けいこ中ということで、がんばってください」とコメントしたがなぜか笑いが止まらず、楽しそうな笑顔を見せた。
スタジオにカメラが切り替わり、夏帆の楽しそうな雰囲気を受け「ええ！？まだ気があるんじゃないですか？」とヤジ。すると竹内が、勝男の役を演じながら「鮎美！やり直すか」と“サービスシーン”を披露。スタジオは大盛り上がりだった。