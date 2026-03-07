「オープン戦、阪神５−０ソフトバンク」（６日、甲子園球場）

「３番・左翼」でスタメン出場の阪神・中川勇斗外野手が、２安打１打点で期待に応えた。六回１死からは中前打で出塁すると、七回１死一、二塁では中前適時打を放ち、スタンドを沸かせた。それでも、「ちょっと仕留められるボールを仕留められなかったところもたくさんあったので、そこを練習で詰めていかないといけないかなと思います」と気を引き締めていた。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は左翼争い中の中川を「現状は一歩リード」と評価した。

◇ ◇

キャンプから左翼争いは、中川と高寺を高評価してきたが、現状は中川が一歩リードしている。この日の安打２本も良かった。いいスイングができているから、打球がいいところに飛んでいく。

オフにディベイニーら右打者を積極的に補強したように、左打者が多いチーム状況の中、貴重な存在だ。中川の良さはガッツ。１球目から振っていける思い切りがあるし、外の球に対してバットを残しながら、右方向へ打てる技術も持っている。昨年１軍を経験させてもらったことを成長につなげている印象だ。

シーズンに入れば、左の高寺と、調子を見極めて使っていくかもしれないが、中川は右投手を苦にするタイプではない。今後、２人の争いはし烈になっていくだろう。

一方、中川、高寺に続く形の前川は初球から振っていく姿勢がほしい。振りにいって見逃すのはいいが、代打の打席では感じられなかった。１球目から振れる体勢を作っていかないとポジションを取るのは難しくなる。

育成の嶋村はチャンスをもらって、しっかりとアピールできていた。中川と同じように、思い切って振れるのがいい。１打席目の安打も初球から振っていったもの。守備でも面白いリードをしていた。捕手はまずリード。試合に出てつかんでいくものもある。若手の台頭が待たれる捕手陣の中で、楽しみな選手が出てきた。