ナルミヤキャラクターズとマキアージュが夢のコラボ！限定クール下地発売

トータルメイクアップブランド「マキアージュ」から、夏にうれしいクールタイプの化粧下地「ドラマティックスキンセンサーベースNEOクール」が数量限定で登場。平成リバイバルとして人気のナルミヤキャラクターズとコラボした特別パッケージは、持っているだけで気分が上がるかわいさです。暑い季節も快適なメイクを楽しみたい方にぴったりの注目アイテムです♡

最強※1くずれ防止下地の限定版

マキアージュドラマティックスキンセンサーベースNEOクールは、テカリとカサつきをダブルで防ぐ化粧下地。

肌外部の湿度変化を自動で感知する「湿度オートセンサー」を搭載し、高温多湿の屋外でも乾燥しやすい室内でも快適な肌状態をキープします。

さらに360°美肌パウダーとポアレスジェリーが毛穴の凹凸をなめらかに整え、透明感のある仕上がりに導きます。

角層までうるおいを届ける浸透型うるおい美容液成分も配合されており、使うたびしっとりした肌へ整えます。

SPF50+・PA++++で強力な紫外線から肌を守れるのも魅力です。

※1マキアージュ史上

※2インテージSRI+化粧下地市場期間2024/9～2025/8累計販売規模(金額)ブランドランキング

インウイの限定色アイパレット登場♡重ねた光で魅力を引き出す春メイク

ナルミヤキャラクターズ限定デザイン

マキアージュドラマティックスキンセンサーベースNEOクール

価格：2,970円（税込）

今年のクールタイプはナルミヤキャラクターズとのコラボレーション。

ナカムラくんやベリエちゃんなど人気キャラクターが描かれた限定パッケージは、平成世代には懐かしく、今見ても新鮮なかわいさです。

色ごとに異なるデザインが施されており、容器の裏面にはナカムラくん、ベリエちゃん、ミントくん、ルッキーも登場。暑い日もひんやり快適に過ごすキャラクターの姿が描かれた特別仕様です。

容量：25mL

カラー：ヌーディーベージュ／ラベンダー／ミント

SPF50+・PA++++

©NARUMIYA INTERNATIONAL CO., LTD.

夏メイクを快適に楽しもう

暑さや湿度でメイクがくずれやすい季節も、ひんやり感のある下地があれば快適に過ごせそう。

かわいいナルミヤキャラクターズの限定パッケージは、毎日のメイク時間をちょっと楽しくしてくれます♪

数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。夏に向けて心地よいベースメイクを取り入れてみてください♡