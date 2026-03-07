菅野美穂、わが子とのお菓子作りで“ハプニング” 娘＆息子と実食→「ちょっとね、苦かった（笑）」 2児の母、夫は堺雅人
俳優・堺雅人の妻で俳優の菅野美穂が、5日放送のTBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（毎週木曜 後8：00）に出演。最近、家事をしているなかでの“一番の失敗”を明かす場面があった。
【写真】映画共演をきっかけに結婚！堺雅人＆菅野美穂のほほ笑ましい夫婦2ショット
この日は、映画『90メートル』（27日公開）でW主演を務める俳優・山時聡真が好物だという唐揚げ作りに菅野が挑戦。料理研究家の平野レミに安くて低カロリーな“唐揚げ最強レシピ”を教えてもらい、山時にサプライズで届ける様子が放送された。
料理中には、菅野の私生活に迫る一問一答のコーナーもあわせて展開され、「スーパーで必ず買うものは？」の問いには、「ネギと油揚げ」と回答。続けて「最近、家事でやった一番の失敗は？」の質問には、「娘とカルメ焼きを作ったんです。めっちゃ焦げました」と笑いながら明かした。
カルメ焼きは、重曹、砂糖、水で作る砂糖菓子で、パッケージ商品として販売されるほか祭りの屋台などでも見かける昔なつかしい菓子だ。
菅野は「あれを家で作りたい」というわが子の願いを叶えるために、重曹を買いに薬局へ。重曹は「“耳かき1杯分”だけ必要」だったものの、500グラム入りの大容量のものしか販売されておらず、「『何回カルメ焼き作るのかな？これ』みたいな（笑）」と唖然としてしまったようだ。
完成したカルメ焼きは、おやつとして「私と息子と娘で食べました」というが、味については「ちょっとね、苦かった（笑）」とちゃめっ気交じりに明かし、改めて出来栄えについて言及していた。
菅野は2012年公開の映画『大奥〜永遠〜［右衛門佐・綱吉篇］』での共演をきっかけに、堺と交際を開始し、翌13年4月に結婚。15年8月に長男（10）、18年12月に長女（7）の誕生を発表した。
