「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン１３−０台湾代表」（６日、東京ドーム）

侍ジャパンの大谷翔平選手が決勝＆先制のグランドスラムを含む３安打５打点の大暴れ。試合前には異例のフリー打撃で、台湾代表の度肝を抜いたシーンがあった。

大谷が試合前に屋外でフリー打撃を行うのは異例中の異例。ドジャースでも通常、試合前は室内で打撃の感覚を養って試合に臨むのが通例だ。

しかしこの日はフリー打撃の最後で村上と一緒にケージに入り、右翼の看板上部にたたき込むなど圧巻のパフォーマンス。思わず海外メディアも爆笑するなど球場内の視線を一身に集めた中、２１スイングで看板直撃弾２発、看板を越える特大弾を２発放り込んだ。

これに台湾代表の選手は呆然と打球の行方を見つめ、苦笑いを浮かべた選手も。試合前から圧倒的なパフォーマンスを見せると、初回の第１打席で打球速度１８８・５キロの右翼線二塁打を放ち、二回１死満塁の第２打席でカーブを右手一本で右翼席にたたき込んだ。なおも２死一、三塁の第３打席では、１４０キロを豪快に引っ張り抜いて一、二塁間を破るタイムリー。これで大会記録となる１イニング１０得点に乗せた。

大谷はお立ち台で「初戦でみんな硬くなるのでアグレッシブに打ちたかった。初球がいいところにきた」と第１打席を振り返り、グランドスラムは「打った瞬間入るなと思った。どうしても先制点を取りたい。外野フライでもいいから１点取りたかった」と明かした。

まるで漫画のようなストーリーで圧勝発進に貢献した大谷。ＭＬＢトッププレーヤーの実力を見せつけた１日になった。