NDロードスター史上最高・最強の「MSR」モデルの最新情報は？

2025年10月4日、マツダ「ロードスター」をベースにした2つのスペシャルモデルがデビューしました。



最新の情報やユーザーから寄せられた反響について、首都圏のマツダディーラーに問い合わせてみました。

マツダのモータースポーツ活動におけるサブブランド、「MAZDA SPIRIT RACING（マツダスピリットレーシング）」初の市販車である、「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER（以下、MSRロードスター）」と「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R（以下、12R）」の予約受注が2025年10月24日より開始しました。

MSRロードスターは2200台限定（先着順）、12Rは200台限定で販売され、後者に関しては抽選販売の方式が採用されました。

その結果、12Rには9500件を超える応募があったと発表があり、50倍近い倍率となったことに驚いた人も多いはずです。

この2台のスペシャルモデルの主な特徴として、現行型の4代目ロードスター（ND型）の国内仕様ソフトトップモデルとしては初の2リッター「SKYACTIV-G 2.0」エンジンを搭載しており、しかも専用のチューニングが施されたスペシャルユニットです。

最高出力184馬力、最大トルク205Nm／4000rpmを発揮し、トランスミッションは6速MTのみ、駆動方式はFRとなっています。

12Rでは、高回転域の加速向上を目指し、さらに追加で手を入れており、吸気ポートの形状変更や、マツダ社内の「匠」のエンジニアによる手作業の吸気ポート研磨、大型エアダクトやエンジン内部のカム形状変更、藤壺技研（FUJITSUBO）と共同開発したエキゾーストマニホールドなどを採用。

最高出力は200馬力、最大トルクは215Nm／4700rpmまで引き上げ、MSRロードスターよりもさらなる高出力・高レスポンスを実現しています。

他には専用チューニングを施したサスペンション、ビルシュタイン製ダンパーを装備するなど、車体全体をチューニングすることにより、高い走行性能を生み出しています。

エクステリアは専用エアロパーツを装備しており、「MAZDA SPIRIT RACING」のエンブレムを施したメッシュタイプのフロントグリルが目を引きます。足元はS耐参戦車両と同様のレイズ製「TE37」を採用。

12Rでは、ボンネットにレーシーな専用デカールの貼付やエンジンヘッドカバーの手塗りによる結晶塗装、シリアルプレートの装着を行い、最高峰のスペシャルモデルとして、プレミアム性を引き立てています。

室内はスポーティな黒基調でまとめられ、シートベルト、ステアリングトップマーク、ステッチ、シートパイピングに赤いアクセントを施した専用内装となっています。

さらに、レカロと共同開発したセミバケットシート（12Rはフルバケットシート）を採用するなどスペシャルモデルらしい仕立てとなっています。

そのほか「減速時のブレーキングに集中できるようにヒールアンドトゥ操作時の回転上昇をアシストする制御」を新採用したほか、特定の操作をすることで、ブレーキ・オーバーライド・システムとスピードリミッターを同時に解除する機能も追加されています。

MSRロードスターの価格（消費税込、以下同）は526万5700円で、2200台限定。12Rは761万2000円で、200台限定となります。

発表当初、ロードスターファンの間で大きな話題となった2台のスペシャルモデルですが、それから5ヶ月が経過した2月下旬、その後のユーザーの反響や最新情報について、首都圏にあるマツダディーラーに問い合わせてみました。

「すでに完売です。私が知る限りでは、昨年末の時点で売り切っているはずです。

当店や系列店だけでなく、全国のマツダディーラーで完売なので、新車は残っていないんです」。

念のため他のディーラーにも問い合わせてみました。

「MSRロードスターはすでに完売です。どうしてもほしいという場合は中古車が出てくるのをお待ちいただくしかなさそうです」。

注目度が高いだけに、完売も当然ということでしょうか。

マツダ スピリットレーシングから、第2弾、第3弾のスペシャルモデルがデビューすることに期待しましょう。