欧州男子ツアーは第2Rも順延 金子駆大が暫定35位浮上、星野陸也が暫定83位、桂川有人が暫定98位
＜ヨハネスブルグオープン 2日目◇6日◇ホートンGC（南アフリカ）◇7279ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーは第1ラウンドに続き、第2ラウンドも順延となった。
【写真】昨季賞金王・金子駆大の14本を覗き見！
日本勢は3人が出場。昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大は、初日に回れなかった8ホールを合わせて26ホールをプレー。第1ラウンドは「70」で終え72位タイとし、第2ラウンドでは6バーディ・3ボギーの「67」をマークした。トータル3アンダー・暫定35位タイにいる。この日、20ホールをプレーした星野陸也は、トータル1オーバー・暫定83位タイ。桂川有人は第2ラウンドの9ホールを終え、トータル2オーバー・暫定98位タイでとなっている。トータル12アンダー・暫定首位にブランドン・ロビンソン・トンプソン（イングランド）。トータル9アンダー・暫定2位にショーン・クロッカー（米国）が続いている。競技は現地時間7日（土）の午前7時00分に再開する予定となっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
