平田憲聖、金谷拓実はともに予選落ち アメリカの31歳が首位キープ
＜プエルトリコオープン 2日目◇6日◇グランド・リザーブCC（プエルトリコ）◇7506ヤード・パー72＞プエルトリコで行われる米国男子ツアーは第2ラウンドが終了した。
日本勢は2人が出場。21位タイで迎えた平田憲聖は、2バーディ・3ボギー・1トリプルボギーの「76」と大きく崩した。112位タイから出た金谷拓実は4バーディ・1ボギーの「69」とスコアを伸ばすも、カットラインには届かず。ともにトータル2オーバー・91位タイで予選落ちを喫した。チャンドラー・ブランシェ（米国）がトータル13アンダーで首位をキープ。トータル9アンダー・2位にゴードン・サージェント（米国）が続いている。賞金総額は400万ドル（約6億2800万円）で、優勝者は72万ドル（約1億1300万円）を獲得する。なおフロリダ州開催の米男子ツアーのもう1試合「アーノルド・パーマー招待」には松山英樹、久常涼が出場している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
