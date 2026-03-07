73歳・小柳ルミ子、“40年前のシャネル”着こなした気品あふれるパープルコーデ「大人の女性の色」「お人形さんみたい」
歌手で俳優の小柳ルミ子（73）が6日、自身のブログを更新。40年近く前のものだというシャネルのスーツを着こなした姿を披露した。
【写真】「40年近く前のCHANEL」紫色のスーツをまとった小柳ルミ子
先月、自身のストレッチ法を紹介した本を出版した小柳は、サイン会での様子を披露。「ルミコーデ」と題してこの日のコーディネートを紹介し、細身でウエストラインが際立つ、鮮やかな紫のスーツ姿を披露した。
このスーツは「40年近く前のCHANEL」のものだという。同じく紫色のシャネルのパンプスに、シャネルのイヤリング、アンコキーヌのネックレスを合わせた、華やかで気品あふれるコーデを披露した。
小柳は「若い頃こんなシンプルで大人っぽい CHANELのスーツが 憧れでした サラッと素敵に着こなせる大人の女性になりたい… そう憧れ続けて来ました」（原文ママ）と明かし、「このボディぴったりの細身のスーツがこの先も着れる様 私もストレッチ頑張り続けます!!」と気合い十分につづった。
コメント欄には「綺麗 お人形さんみたいですね」「パープルがお似合いです 品があってとても素敵」「何を召されてもお似合い」「大人の女性の色 凄く似合ってます」などの声が寄せられている。
【写真】「40年近く前のCHANEL」紫色のスーツをまとった小柳ルミ子
先月、自身のストレッチ法を紹介した本を出版した小柳は、サイン会での様子を披露。「ルミコーデ」と題してこの日のコーディネートを紹介し、細身でウエストラインが際立つ、鮮やかな紫のスーツ姿を披露した。
このスーツは「40年近く前のCHANEL」のものだという。同じく紫色のシャネルのパンプスに、シャネルのイヤリング、アンコキーヌのネックレスを合わせた、華やかで気品あふれるコーデを披露した。
コメント欄には「綺麗 お人形さんみたいですね」「パープルがお似合いです 品があってとても素敵」「何を召されてもお似合い」「大人の女性の色 凄く似合ってます」などの声が寄せられている。