肺は考えてるより大きい!? イメージを変えるだけで「深い呼吸」を手に入れる方法とは？【疲れない！痛めない！体の使い方ビフォー・アフター手帖】

【知れば知るほど疲れない！痛めない！体のヒミツ】全身に働きかける「深い呼吸」を意識しよう

最後に意識したいポイントが「呼吸」です。まず普通に、何回か大きく呼吸をしてみてください。呼吸によって、どこがどう膨らんで動いたのかを注意しておいてください。

次に、下図の絵Aをご覧ください。これがほとんどの人が何となく思い描いている、肺の場所と大きさです。続いて絵Bをご覧ください。こちらが本当の肺の場所と大きさです。上は鎖骨をわずかに超え、横幅は肋骨いっぱい、後ろ側は背骨にまで広がっています。

そしてこの大きな肺を意識しながら、何回か大きく呼吸をしてみてください。……いかがでしょうか？ 鎖骨あたりも動きますし、背中も大きく膨らんだのではないでしょうか。

たった、これだけで深い呼吸ができたのです。肺は周辺の筋肉を収縮させて動かしていますが、ほとんどの人が実際よりもかなり小さな肺をイメージしています。そのため、小さな肺を動かすための筋肉の動きになっているのです。イメージが訂正されるだけで、呼吸は深くなるというわけです。

【出典】『疲れない！痛めない！体の使い方ビフォー・アフター手帖』著：小池義孝／イラスト：千葉さやか(Panchro)