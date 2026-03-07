来週の主な予定 米消費者物価とPCE価格 日本実質賃金 FRBブラックアウト 米夏時間 来週の主な予定 米消費者物価とPCE価格 日本実質賃金 FRBブラックアウト 米夏時間

来週の主な予定 米消費者物価とPCE価格 日本実質賃金 FRBブラックアウト 米夏時間



・日本実質賃金 ボーナスと物価上昇鈍化受け13カ月ぶりプラス転換か

・日本GDP改定 上方修正見通し、設備投資の伸びが予想大きく上回る

・13日にPCE価格指数、個人所得支出、GDP改定など米重要統計重なる

・米国市場が夏時間入り 経済統計発表が1時間早くなる、11日CPIは21時半

・FRBブラックアウト期間 FRB当局者の金融政策に関する発言はない



中国全国人民代表大会（全人代）（～12日）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（～19日）



8日（日）

ドイツ州議会選挙（バーデン＝ヴュルテンベルク州）

アラブ諸国外相、緊急会合開催

国際銀行家協会（IIB）年次総会（ワシントン、11日まで）

米国市場は夏時間へ移行（※経済統計発表が1時間早くなる）



9日（月）

日本実質賃金（1月）

日本貿易収支（1月）

中国消費者物価指数・生産者物価指数（2月）

米NY連銀インフレ期待（2月）

ユーロ圏財務相会合

ノルウェー最大軍事演習「コールド・レスポンス」米含む14のNATO加盟国が参加（19日まで）



10日（火）

日本家計支出（1月）

日本GDP改定値（第4四半期）

中国貿易収支（2月）

米3年債入札（580億ドル）

EU財務相会議

リトアニア中銀総裁、エストニア中銀総裁、会議「バルト諸国の経済回復力」出席



11日（水）

日本国内企業物価指数（2月）

米10年債入札（390億ドル）

米消費者物価指数（2月）

米週間石油在庫統計

デギンドスECB副総裁、討論会出席

シュナーベルECB理事、イベント講演

ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演（質疑応答なし）

ASEAN経済相会合（フィリピン、13日まで）

EU防衛相非公式会合（キプロス、12日まで）



12日（木）

米30年債入札（220億ドル）

米貿易収支（1月）

米新規失業保険申請件数（7日終了週）

ベイリー英中銀総裁、金融安定理事会（FSB）会議開会挨拶

ビルロワドガロー仏中銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席

ボウマンFRB副議長、バーゼルIIIと銀行規制について講演（質疑応答あり）

ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（18日まで）



13日（金）

英貿易収支（1月）

カナダ雇用統計（2月）

米GDP改定値（第4四半期）

米個人所得支出（1月）

米個人消費支出（PCE）価格指数（1月）

米耐久財受注（1月）

米求人件数（1月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（3月）



