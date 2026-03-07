為替相場まとめ３月２日から３月６日の週
２日からの週は、中東情勢の急激な悪化を軸に、為替・株式・原油が一体で揺さぶられる「地政学ショック相場」となった。米国・イスラエルによるイラン攻撃でハメネイ師死亡が伝わると、市場は一気にリスク回避へ傾き、ドル円は155.85付近から157円台後半へと上昇し、「有事のドル買い」と円買いが交錯する不安定な値動きが続いた。ユーロドルは1.17台から1.15台へ、ポンドドルも1.34台から1.32台へと大台割れが進み、主要通貨は総じてドル買いとなった。原油相場は湾岸地域への攻撃やホルムズ海峡封鎖懸念を背景に75ドル台から82ドル台へ急騰し、インフレ再燃懸念が米金利上昇を誘発、これがさらにドル高を後押しした。株式市場もパニック的に急続落したあと、急反発をみせるなど極度にボラタイルな動きを示した。週後半にはNYTの「停戦協議打診」報道で一時的にドル売り・株高が進んだが、イラン側が否定し、根本的な緊張緩和には至らなかった。クウェート沖タンカー爆発や中東諸国へのミサイル攻撃が相次ぎ、情勢はむしろ混迷を深め、ドル円は再び157円台後半へ戻した。ユーロドルは1.15台、ポンドドルは1.32台と上値を押さえられた。欧州のエネルギー依存リスクが改めて意識される面もみられた。総じて今週は、地政学リスクが市場の主導権を握り、為替・株式・原油が連動して振れる「有事相場」が週を通じて継続した一週間だった。
（２日）
東京市場では、米国・イスラエルによるイラン攻撃でハメネイ師が死亡したことを受け、為替市場はリスク回避の円買いと有事のドル買いが交錯する不安定な展開となった。ドル円は朝方155.85付近を付けた後、有事のドル買いで午前中に156.70付近まで上昇。イラン臨時政府が米国との対話を打診との報道でいったんドル買いが後退し156.16付近まで押し戻されたが、ラリジャニ氏が米国との交渉を拒否する姿勢を示したことや戦火拡大の動きから再びドル買いが強まり、157.00付近に乗せる動きとなった。ユーロドルは1.1750付近へ下落後に1.1796付近まで買い戻されたが再度1.1730付近へ。ポンドドルも1.3400付近から1.3450付近を回復したものの午後のドル買い再燃で1.3370付近まで下落した。
ロンドン市場では、ドル買いが一服する場面もあったが、欧州株・米株先物が大幅安、原油先物が高止まりする などリスク警戒の環境に変化はなく、市場参加者は慎重な姿勢を維持した。ドル円は東京朝方の155.85付近を安値に157.25付近まで高値を伸ばしたが、ロンドン勢の本格参加後は157.00割れへと小幅調整。ユーロドルはロンドン時間に1.1698付近まで安値を更新したが、その後1.1740付近まで買い戻された。ポンドドルはロンドン序盤に1.3314付近まで急落後に1.34台を回復。散発的に中東情勢の情報が流れる中、NY時間のトランプ大統領発言が注目材料とされた。欧州社債発行が見送られるなど金融市場全体での慎重姿勢が目立つ展開となった。
NY市場では、有事のドル高が一段と強まり、ドル円は一時157円台半ばまで上昇した。原油相場は一時75ドル台に急騰後に伸び悩んだが、イランのサウジ製油所へのドローン攻撃や米戦闘機撃墜の主張など情勢は混迷を深めた。短期金融市場でFRBの年内利下げ観測が後退したこともドルを後押しした。ユーロドルは200日線付近の1.16台に下落、ファンド勢の売りが活発化。下値目標として1.15付近ないし1.14付近が意識され、ストップは1.18付近と設定するストラテジスト見解が示された。ポンドドルは一時1.33台前半まで下落後に1.34台を回復したが、100日線・200日線を下回る展開で1月の上昇を完全に帳消しにした。技術的には158.00突破で160.00が視野に入るとの指摘も出た。
（２日）
東京市場では、米国・イスラエルによるイラン攻撃でハメネイ師が死亡したことを受け、為替市場はリスク回避の円買いと有事のドル買いが交錯する不安定な展開となった。ドル円は朝方155.85付近を付けた後、有事のドル買いで午前中に156.70付近まで上昇。イラン臨時政府が米国との対話を打診との報道でいったんドル買いが後退し156.16付近まで押し戻されたが、ラリジャニ氏が米国との交渉を拒否する姿勢を示したことや戦火拡大の動きから再びドル買いが強まり、157.00付近に乗せる動きとなった。ユーロドルは1.1750付近へ下落後に1.1796付近まで買い戻されたが再度1.1730付近へ。ポンドドルも1.3400付近から1.3450付近を回復したものの午後のドル買い再燃で1.3370付近まで下落した。
ロンドン市場では、ドル買いが一服する場面もあったが、欧州株・米株先物が大幅安、原油先物が高止まりする などリスク警戒の環境に変化はなく、市場参加者は慎重な姿勢を維持した。ドル円は東京朝方の155.85付近を安値に157.25付近まで高値を伸ばしたが、ロンドン勢の本格参加後は157.00割れへと小幅調整。ユーロドルはロンドン時間に1.1698付近まで安値を更新したが、その後1.1740付近まで買い戻された。ポンドドルはロンドン序盤に1.3314付近まで急落後に1.34台を回復。散発的に中東情勢の情報が流れる中、NY時間のトランプ大統領発言が注目材料とされた。欧州社債発行が見送られるなど金融市場全体での慎重姿勢が目立つ展開となった。
NY市場では、有事のドル高が一段と強まり、ドル円は一時157円台半ばまで上昇した。原油相場は一時75ドル台に急騰後に伸び悩んだが、イランのサウジ製油所へのドローン攻撃や米戦闘機撃墜の主張など情勢は混迷を深めた。短期金融市場でFRBの年内利下げ観測が後退したこともドルを後押しした。ユーロドルは200日線付近の1.16台に下落、ファンド勢の売りが活発化。下値目標として1.15付近ないし1.14付近が意識され、ストップは1.18付近と設定するストラテジスト見解が示された。ポンドドルは一時1.33台前半まで下落後に1.34台を回復したが、100日線・200日線を下回る展開で1月の上昇を完全に帳消しにした。技術的には158.00突破で160.00が視野に入るとの指摘も出た。