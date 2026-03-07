ミラノ・コルティナパラリンピックは、現地時間の6日に開会式が行われます。県勢は、4つの競技に7人が出場を予定していますが、そのうち4人が出場するのが、パラアイスホッケー。2010年のバンクーバー以来のメダルを目指します。



スピード。そして、激しい競り合い。



新津和良・副キャプテン

「体をぶつけ合うところは、自分の魂を削ってぶつけに行くので」





熊谷昌治・キャプテン「敵をかいくぐって、パスをつないだり、敵の裏をかくプレーが魅力」ミラノ・コルティナパラリンピックに出場するパラアイスホッケー日本代表チームです。2月、岡谷市で強化合宿を行いました。【パラアイスホッケー】飯田市出身・熊谷昌治選手51歳日本代表チームのキャプテンを務めるのが、熊谷昌治選手51歳。飯田市出身で現在は下伊那郡・高森町に住んでいます。熊谷選手は、33歳の時に交通事故で右足を切断しました。16年前、2010年にパラアイスホッケーを始め、今大会は代表チームのキャプテンとしてチームを引っ張ります。熊谷選手「年齢も重ねてきたが、まだまだ若い子たちと一緒に競り合えると思っているし、世界の強豪とも戦えると思っているので、得点のチャンスはあると思っているので、しっかりと勝ちを意識していきたい」＜パラアイスホッケーのルール＞パラアイスホッケーは下半身に障害がある選手が「スレッジ」と呼ばれるスケートの刃を二枚付けた専用のそりに乗り、左右の手にスティックを一本ずつ持ってプレーします。リンク上でプレーするのはゴールキーパーを含めて6人。試合は1ピリオド15分の3ピリオド制で行われ、ゴムのパックを敵のゴールに多く入れた方が勝ちです。体当たりが認められていて激しくぶつかり合い、体力の消耗が激しいため、試合中は自由に選手の交代ができます。今回の日本代表チーム。熊谷選手のほか、長野県勢3人の活躍にも注目が集まります。【パラアイスホッケー】長野市出身・新津和良選手(38）副キャプテンを務める38歳の新津和良選手は長野市出身で上高井郡小布施町在住。車いすバスケットボールの選手として活動していましたが、2018年にパラアイスホッケーを始め今回がパラリンピック初出場です。新津和良選手（副キャプテン）「泥臭いプレーでゴールをねじ込んでいく。体当たりしてパックを奪い取て、きれいな形でなくても、転がり回りながらも、点数を決められるのを想像している」【パラアイスホッケー】塩尻市出身・塩谷吉寛選手(37)2度目のパラリンピック出場となるのが塩尻市出身で長野市在住の塩谷吉寛選手37歳。ディフェンスのときに相手の突破を封じるボディチェックもアピールポイントのひとつです。塩谷吉寛選手「今回の日本選手団のスローガンにあるように“挑め心をひとつに”。チームに貢献してメダルに絡められるように戦っていく」【パラアイスホッケー】飯田市出身・吉川守選手(56)チーム最年長。飯田市出身で現在は、下伊那郡阿智村に住んでいる吉川守選手56歳。1998年長野大会に初出場し、パラリンピックへ出場は今回で6回目になります。吉川選手は今大会を大きな節目と位置付けています。吉川守選手「パラリンピック6回目出場になるので、自分の中ではこれで“集大成”。選手に選ばれた以上、ミラノの地で精一杯頑張っていきたい」前回大会は出場権を逃し、2大会ぶりの出場となるパラアイスホッケー日本代表。2010年のカナダ・バンクーバーで銀メダルを獲得しましたが、その後は、思うような成績を残せていません。熊谷昌治・キャプテン「まずは目の前の試合、1勝を勝ち取る。決勝ラウンドに進めるようにしっかりと戦っていたい」パラリンピック、このほかの県勢、注目選手です。【スノーボード】長野市在住・坂下恵里選手(33)スノーボードには長野市在住の坂下恵里選手33歳が出場します。坂下選手は2015年に事故にあい、2020年から競技をはじめました。初のパラリンピックの舞台でメダル獲得を目指します。【車いすカーリング】南相木村出身・中島洋治選手（61）そして、開会式に先立って初戦を戦った車いすカーリングの混合ダブルスに出場する中島洋治選手61歳。南佐久郡南相木村出身で現在は佐久市に住んでいます。今回のパラリンピック、日本選手団で最年長。2010年のバンクーバー以来、2回目の出場です。中島洋治選手「16年前は出場が目標だったが、今回は戦える位置にいると思っていて、何とかファイナルに残れるように頑張ってきたい」【パラアルペンスキー】岡谷市出身の小池岳太選手(43)パラアルペンスキーに出場する岡谷市出身の小池岳太選手43歳。2006年のイタリア・トリノ大会から6大会連続の出場となります。これまでの最高成績は9位。今大会は、集大成と位置付けて臨みます。小池岳太選手「最後まで諦めない姿、しっかり全力で取り組んでくる姿をもし見ていただけたらうれしいなと思います」