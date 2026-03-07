【写真】プロ野球監督別リーグ優勝回数ランキングベスト10（1990年〜2024年）

昭和の頃、福岡ダイエーホークスは南海ホークスだった。本拠地は大阪ミナミの大阪球場・ナンバ球場こと大阪スタヂアム。敷地の狭さゆえにホームランが出やすく、「珍プレー好プレー」にもよく登場したこの球場で、南海ホークスは1950年から1988年まで戦った。

鶴岡一人氏は1950年、1946年から務めていた選手兼任監督として大阪球場の土を踏んだ。球界で「親分」と呼ばれる指導者は何人か登場しているが、“初代”とされるのは鶴岡氏である。監督としてリーグ優勝に導いた回数は通算11回、川上哲治氏（巨人）と並んで1位。指導力はもちろん人徳にも恵まれ、南海ホークスの黄金時代を築いた。

1963年、南海対東映戦での鶴岡一人氏

そんな鶴岡氏が心不全で世を去ったのは、2000年3月7日のこと。かつてミナミを熱く燃えさせた親分の生涯を振り返る。

（以下、「週刊新潮」2000年3月23日号「墓碑銘」を再編集しました。文中の肩書き等は掲載当時のものです）

＊＊＊

南海一筋…浪花節的に尽くした人物

葬儀は、球界のみならず各界の著名人から一般ファンまで、2000人が集まった。「親分」と呼ばれ、敵チームからも慕われた、名将、鶴岡一人・南海元監督が2000（平成12）年3月7日、心不全で亡くなった。享年83。

「『バカタレ』が口癖、どこにいてもあの嗄れ声が聞こえるとすぐわかる。浪花節的に南海一筋に尽くされた。それが一層讃えられるのでしょう」(野球評論家、有本義明氏)

1916（大正5）年、広島県呉市の生まれ。広島商業を経て法政大学に。好打堅守の三塁手、主将としても活躍した。1939（昭和14）年に弱体だった南海ホークス（当時は南海軍）に入団する。

「プロでも新人ながら、すぐに主将となった。親分肌で常に指揮官となる人でした」(野球評論家、近藤唯之氏)

1年目から10本の本塁打を放ち、本塁打王に。しかし翌年応召。戦中も、鹿児島・知覧の高射砲隊で中隊長として指揮を執った。1944（昭和19）年、山本文子さんと結婚。入り婿となり、姓を山本と改めている。

1946（昭和21）年、復員後に南海（当時は近畿グレードリング、翌年から南海ホークス）に戻ると、29歳にして選手兼監督に就任。以来、23年間の監督生活で史上最多の1773勝を達成。1リーグで2度、パ・リーグで9度の優勝回数も最多記録である。

豪放磊落に見えるがとても繊細

「グラウンドには銭が落ちている」の名言でも知られた。

「よく選手を叱っていましたが、それぞれの性格を見きわめ、いかに発奮させるか心得てのこと。豪放磊落に見えますが、とても繊細なんです」(担当だったスポーツ紙記者)

野村克也氏、広瀬叔功氏を始め、多くの無名選手を一流に育て上げた。今でこそ当たり前のスカウトや、二軍の制度も鶴岡氏が先駆けである。また地方にいい選手がいると聞けば、自ら家に訪れる。伸びる選手の条件は、体格や素質より勝つためのハングリー精神を持っていることとか。

特徴を生かしたチーム編成は「100万ドルの内野陣」「400フィート打線」等と称され、南海黄金期を築いた。

宿敵巨人とは、日本一をかけ、名勝負を何度も演じた。中でもエース杉浦忠投手を擁し、ストレートの4連勝で決めた1959（昭和34）年のシリーズは、大阪のファンを熱狂させた。歓喜に沸いた御堂筋のパレードは今でも語り種になっている。

「鶴岡さんの手作りのチームは、勝ち方にも品があった」(野球評論家、杉浦忠氏)

「店の外に立ってろ」は親しくなった証拠

だが華々しい活躍の裏面で、1949（昭和24）年に長女を事故で亡くし、1957（昭和32）年には33歳の若さで文子さんが病死するといった悲劇にも見舞われている。元宝塚スターの一子夫人とは、1959（昭和34）年に再婚。その際、鶴岡姓に戻している。

人情味が厚く、飾らない性格。お酒が好きで、飲めば、誰とでも気さくに騒ぐ。

「酔うと猥談をされる。衒いもなく『俺のは大きいけれど、早漏』等とよく聞かされました。また調子に乗って言い過ぎたりする者がいると『店の外に立ってろ』と叱られる。でもこれを言われると親しくなった証拠で、却ってみな嬉しがっていました」(有本氏)

1968（昭和43）年、退団。以後は野球評論家として活躍、少年野球の発展にも貢献した。皆に慕われた親分だったが、

「唯一の心残りは、テスト生から手塩にかけて育てた野村克也さんとの確執が、最後まで解けなかったことでしょう」(有本氏)

「野村もいつかわかるだろう」

1977（昭和52）年、当時南海の監督だった野村氏は球団より解任された。会見を開いた野村氏は「鶴岡元老に飛ばされた」と発言、以来2人の仲は断絶状態となっていた。

「しかし解任の真相は、前夫人との離婚前に公然と関係を続けていた沙知代さんとの公私混同にあった。球場にやってきて監督室に入り込む、前夫との息子を入団させようとしたり、今と変わらぬ所業を見かねてのこと」(有本氏)

それを、解任は鶴岡氏が仕組んだことと逆恨みしていたとか。でも「野村もいつかわかるだろう」と、決して悪く言うことはなかった。

球団がダイエーに身売りされると決まった時は「世の中の流れで仕方ないんだろう」と寂しそうだったという。大阪球場の解体が始まった頃から体調を崩していた。

出棺した亡骸は、御堂筋を40年前のパレードとは逆に、スコアボードが残るだけの大阪球場へと向かった。沿道からは「ありがとう」の声が引っきりなしに掛けられていた。

