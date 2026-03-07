シャトルコックにVR？侍ジャパンとも戦うチェコ支える“韓国人”　ハジム監督が惚れた「研究」とは【WBC】

2大会連続でWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に出場中のチェコ代表を支える“韓国の野球人”がいる。韓国で18年間にわたり少年野球を指導しているオ・スンジュン氏（44）がその人だ。

【写真】はち切れそう…韓国美女チアの大胆私服SHOT

かつては高校球児として白球を追い、現在は南原（ナムウォン）市リトルや球団の監督を務めるオ・スンジュン氏は、昨年11月にソウルで開催された韓国対チェコの強化試合2連戦が終了した後、チェコ代表率いるパベル・ハジム監督から一通のメールを受け取った。

10年間、動体視力向上に関する研究を行い、独自に開発したオ・スンジュン氏のプログラムにハジム監督が関心を示し、今年1月にチェコのイェセーニキ山脈で行われた打撃キャンプに彼を招待した。

オ・スンジュン氏（写真提供＝オ・スンジュン氏）

オ・スンジュン氏による動体視力および反応速度向上のプログラムは、VRプログラム（リリースポイントを探し、焦点を合わせて追跡する訓練）、反応プログラム（考える時間なく目に映るまま反応できるように作った訓練）、ブリット・シャトル・トレーニング（シャトルコックを用いて最大時速180kmの速度で練習する訓練）で構成された。

オ・スンジュン氏のプログラムはチェコの選手からも反応が良く、宮崎で行われたチェコ代表の2次キャンプにも同行した。キャンプ最終日には、チェコ代表唯一のメジャーリーグ経験者である内野手テリン・バブラが「数日間で実力が向上したのを感じる」としてオ・スンジュン氏に直接感謝の意を表した。バブラは昨季までボルチモア・オリオールズに所属し、メジャーで3シーズン通算68試合、打率0.252（139打数35安打）、1本塁打、17打点を記録した。

VRプログラムを経験するチェコ代表選手（写真提供＝オ・スンジュン氏）

オ・スンジュン氏の訓練のおかげか、3月5日の韓国とのWBC初戦でバブラは本塁打を放った。韓国に0-6とリードされた5回二死一、二塁で、韓国の投手チョン・ウジュが5球目に投じた92.6マイル（約149km）のストレートを捉え、右中間フェンスの外へと運んだ。打球速度103.8マイル（約167km）、発射角度37度、飛距離375フィート（114.3m）の3ラン本塁打だ。

試合は韓国が11-4で快勝を収めたが、バブラの3ラン本塁打は一方的だった試合の流れに一時的な緊張感を吹き込んだ。投手陣は崩れたものの、チェコ打線は韓国投手陣を相手に安打9本を放ち、動体視力訓練の効果を十分に発揮した。

パベル・ハジム監督（右）と談笑するオ・スンジュン氏（写真提供＝オ・スンジュン氏）

オ・スンジュン氏の練習法は日本のメディアでもすでに注目されており、『日本経済新聞』などが紹介している。

“野球辺境国”のチェコは前回の2023年WBCで中国を相手に大会初勝利を挙げ、感動のドラマを描いた。ほとんどの選手が本業を別に持つ「二足のわらじ」だが、野球に対する情熱は並の専業選手に引けを取らなかった。限られた時間で着実に練習を重ね、欧州予選を突破して初めて出場したWBCで日本相手に先制点を奪い、多くの野球ファンを驚かせた。スーパースターの大谷翔平がチェコ代表の帽子を被ってリスペクトを表するほど、チェコの野球は世界に認められた。

その後、チェコはアジア野球と地道に交流し経験を積んだ。2024年には日本、台湾と対戦し、昨年11月には韓国と強化試合を行った。選手たちの技量向上のため、韓国人の少年野球指導者の練習方法まで学ぶほど、野球への情熱を持ち続けた。オ・スンジュン氏は「チェコは厳しい環境の中で最高の効率を高めるべく、私を訪ねてきた」と伝えた。

チェコ代表選手たちと記念撮影をするオ・スンジュン氏（中央／写真提供＝オ・スンジュン氏）

6日にはオーストラリアに1-5で敗れ、大会2連敗とあとがなくなったチェコ。今後は7日に台湾、10日に日本と戦うが、残り2試合でオ・スンジュン氏のトレーニングによる成果は発揮されるだろうか。

（記事提供＝OSEN）