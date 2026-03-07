ピーク時の1990年代や80年代に比べて、2000年以降は大幅に「泥酔者」の数が減っていることがデータから明らかになっている。なぜ勤労者は以前ほど酒を飲まなくなったのか、社会学者が背景を解説する。※本稿は、社会学者の右田裕規『「酔っぱらい」たちの日本近代 酒とアルコールの社会史』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。

20世紀半ばから街の酔っぱらいが

効率的に「保護」されるようになる

「仕事帰りに飲む」――職場での飲酒を禁欲し、余暇に限って酒を飲むこと。「酔っていないふりをする」――余暇の飲酒のさなかにも、理性を保ち、働き続けようとすること。「疲れたから飲む」――労働力の回復を促進する方途として、アルコール消費を位置づけ実践すること。

前世紀の都市社会で生み出された一連の労働従属的な飲み方は、21世紀の都市勤労者たちの間でも、広く共有されているものである。

とはいえ今日の都市勤労者の飲酒様式には、20世紀からの大きな変化も認められる。なかでも興味深いのは、街中の酔っぱらいにまつわる変化である。

20世紀半ばから、市中の警らを担当する外勤警察は、街の泥酔者を効率的に「保護」するための、種々の新技術や新制度を手に入れる。酔っぱらいの専用保護施設や「緊急警察通報電話」制度（110番）、無線通信技術、パトカー、等々である。

