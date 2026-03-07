フィンランドへ移住3年目…未来に迷った週末北欧部chikaさんが80代の祖母の言葉に勇気づけられた「今を生きる力」

フィンランドに憧れ移住し、現在は個人事業主として現地で働く、週末北欧部chikaさん。



2022年に移住し、「3年はいよう」と決め、その3年目にはフィンランドで学生になる。これまで個人事業主ビザの滞在期間は1年だったことから、先の未来をあまり想像できなかったという。



しかし、このたび、4年分の個人事業主ビザを取得する。移住3年目の新たな挑戦をつづった『北欧こじらせ日記 決意の3年目編』（世界文化社）では、フィンランドで過ごすことも含めた自身の未来を考え始めたことにも触れている。





「考えすぎよ！」祖母からの言葉

そして3年目の終わりにchikaさんが考えたのは「自分の最期」。まだ30代のchikaさんからすると遠い先の未来のことで、人に話すと笑われることもあったそうだが、本人からすると真面目な問いだった。未来や自身の最期について考えるなかで、80代の祖母・ばばちゃんから言われた印象的な言葉がchikaさんの心に残ったという。

地元への帰省中、祖母・ばばちゃんにこの1年間抱えていた不安を口にしたchikaさん。

すると、祖母から即座に「考えすぎよ！」と返され、さらに「今決めたことがダメになっても、ダメになった時にまた考えて、変えたらいいのよ」とアドバイスを受けたという。

そんな祖母からの言葉について、chikaさんはこう語る。

「祖母の『今をめいっぱい楽しみなさい』という言葉は、目の前の暮らしの捉え方を少し変えてくれました。私は、先の不安を考えすぎてしまうところがあって、物事が長く続くと思うほど、終わりの見えないトンネルのように感じて苦しくなることがありました。

その時期は、悩みが身の丈以上に広がってしまって、老後のことまで考えて不安が膨らんでいた頃でもありました。そんな中で、当事者でもある祖母の言葉は、少し後からじわっと心に響きました」

フィンランドのシニアを調べてみると

この言葉を受けて、chikaさんは実際にフィンランドのシニアたちがどう過ごしているのか、解像度が低いことを実感。そこで、雑誌を読み、リサーチをはじめた。

「（祖母から）言われた当初は十分には分かりませんでしたが、自分でエンディングノートを書いたり、日本やフィンランドのおばあちゃんたちのリアルな生活を知る中で、その意味を理解した気がします。

それは『この先もきっと大丈夫』という楽観ではなく、『もちろん大変なことは起こるけれど、その時はその時で向き合っていける。だから、今の幸せまで不安で潰してしまうのはもったいない。今を生きることを手放さないで』という意味だったのだと、私は受け取りました。



それ以来、今の感覚を信じて、今幸せだと思える生活を、まずはちゃんと続けてみようと思えるようになりました」

迷っては悩んで、それでも立ち止まらずに少しずつ歩き続けるchikaさんが祖母からの励ましや、想像が及ばなかった“フィンランドでの老後の暮らし”を垣間見たことで痛感したのは「今」を楽しむことの大切さでもあった。

週末北欧部chika

北欧好きをこじらせてしまった元会社員。フィンランドが好き過ぎて13年以上通い続け、ディープな楽しみ方を味わいつくした自他ともに認めるフィンランドオタク。『北欧こじらせ日記』シリーズ4巻、『Tasty！日刊ごちそう通信』（世界文化社）、『マイフィンランドルーティン100』シリーズ（ワニブックス）、『かもめニッキ』『世界ともだち部』（講談社）など。