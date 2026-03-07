『ディズニー ツイステッドワンダーランド展』開幕 声優・岡本信彦、市川蒼がプレスイベントに登場【展示・グッズ詳細】
スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の世界観を体感できる展覧会『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』が、きょう6日から東京・六本木ミュージアムで開幕した。あわせて、フロイド・リーチ役の声優・岡本信彦、ラギー・ブッチ役の声優・市川蒼がプレスイベント＆ゲスト会見に登壇した。
【写真】まるでキャラクターが目の前に！市川蒼もおすすめの『ツイステ展』衣装展示
2人は一足先に展覧会を見学。岡本は「星に願いを」のコーナーをあげ、「ジェイドの願いごと、ぜひ皆さんに見てほしいですね。『いや、またまたジェイドさん！何をおっしゃいますか？』って感覚になっておもしろいです」とおすすめ。
市川は「フェアリーガラ」の衣装について、「ラギー、レオナ、ジャミル、カリムの４人の衣装は刺しゅうが豪華で、細かいところまですごくて見応えがあります。ガラらしさが詰まっていて、僕はあのコーナーを動きたくなかった！」と語った。
【岡本信彦コメント】
各キャラクターの願いがあるんですけど、フロイドとアズールの願いは全然いいけれど、ジェイドの願いごと、ぜひ皆さんに見てほしいですね。「いや、またまたジェイドさん！何をおっしゃいますか？」って感覚になっておもしろいです。その他、イベントごとに小ネタみたいなものが細かく散りばめられているので、それを見つけるのって、楽しいですよ。また、部屋ごとにサプライズに似た感動があって、ここまで用意してくれるツイステ！っていう驚きとワクワクがたくさんある展覧会ですので、何度も来て楽しんでほしいですね。
【市川蒼コメント】
ラギー、レオナ、ジャミル、カリムの4人の衣装は刺しゅうが豪華で、細かいところまですごくて見応えがあります。ガラらしさが詰まっていて、僕はあのコーナーを動きたくなかった！これまでいろんなイベントを何回も何回も楽しんだ方、たくさんいらっしゃると思うんですけど、展覧会に来る前にもう一度思い返した上で足を運んでいただけると、あ！ここ知ってる！とか、ここ好きだった！とか、ワクワク、ドキドキいろんなものを感じていただける展覧会なので、期待値爆上げで来ていただければと思います。
■展示内容
本展では、装飾や映像で演出された「オンボロ寮」の空間が広がるエントランスからスタート。メイン展示となる期間限定イベントのエリアへ、ゲストを誘う。
8つの期間限定イベント『ハッピービーンズデー 〜黄金の竪琴を奪還せよ！〜』『フェアリーガラ 〜春を呼ぶ妖精たちの祝祭〜』『星に願いを 〜Dance and Wishes〜』『スケアリー・モンスターズ！ 〜Screaming halloween show〜』『バルガスCAMP！〜スプリング・ハプニング〜』『ハッピービーンズデー〜竪琴無用の場外乱闘！〜』『スケアリー・モンスターズ！ 〜Endless halloween night〜』『バルガスCAMP！〜ハプニング・リターンズ〜』が5つの展示エリアで紹介。カードイラストや設定資料の紹介をはじめ、『ハッピービーンズデー 〜黄金の竪琴を奪還せよ！〜』『ハッピービーンズデー〜竪琴無用の場外乱闘！〜』『星に願いを 〜Dance and Wishes〜』では小物、『フェアリーガラ 〜春を呼ぶ妖精たちの祝祭〜』では衣装の再現が展示される。
さらに、ディズニープラスで独占配信中のアニメ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の貴重な設定資料やアフレコ台本などの資料が紹介される。
本作は、ディズニー作品を彩る悪役たち（ヴィランズ）にインスパイアされたキャラクターたちが登場するスマートフォンゲーム。作中の「ナイトレイブンカレッジ」には7つの寮が存在し、それぞれがディズニー・アニメーション作品の世界観からインスパイア。『黒執事』を代表作とする漫画家・枢やな氏が原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを手がけている。
本展は、29日まで開催。そのほか4月17日〜5月11日に愛知・名古屋PARCO、8月19日〜31日に大阪・阪神梅田本店にて開催される。
■展覧会オリジナルグッズ
・アクリルスタンド（オーバーブロット） 全7種
各2000円（税込）
ゲーム内素材を使用したオーバーブロットのアクリルスタンド。
購入制限：1人 各3点まで
・【再販商品】ボールペン 全7種
各2200円（税込）
マジカルペンをイメージしたボールペン。
購入制限：1人 各3点まで
・マジカルペンスタンド
3500円（税込）
マジカルペンホルダーを再現したペンスタンド。
※別売りの『ディズニー ツイステッドワンダーランド ボールペン」（全7種）用のスタンド。
購入制限：1人 各3点まで
・カスタムラバーチャーム
ベース：1000円、ネームパーツ：600円、イベントパーツ：600円（各税込）
カスタムグッズが登場。好きなパーツを組み合わせて自分用にアレンジできる。
購入制限：1人 各3点まで
・『ディズニー ツイステッドワンダーランド』展 ベイクドショコラ
2800円（税込）
ブック型の缶にベイクドショコラが8枚入っている。缶はイベントモチーフを散りばめたデザイン。
購入制限：1人 3点まで
・スライドミラーチャーム 全2種
1800円（税込）
ラメ入りのスライドミラーチャーム。ミラーとしてはもちろん、カバンなどに付けてチャームとしても使用できる。
購入制限：1人 各2点まで
