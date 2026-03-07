◇オープン戦 阪神5―0ソフトバンク（2026年3月6日 甲子園）

今年初めての甲子園での試合はソフトバンクが相手だった。昨秋の日本シリーズで敗れた相手である。阪神監督・藤川球児は「いやあ、特に」と言ったが、見る側はどうしても宿敵と映る。

日本一を決められた第5戦（10月30日）では石井大智、村上頌樹がともに外角低め速球を柳田悠岐、野村勇に甲子園の反対方向に本塁打された。パワーを見せつけられた格好だった。

そんな力強さ、パワーは日本一奪回へのテーマだったはずである。

あれから4カ月。この日、ひと冬越した阪神打者のパワーが垣間見える打撃が相次いだ。それは内角速球を詰まりながら安打にした打撃である。

中川勇斗の二直、中前打はともに内角速球に振り負けていなかった。オフの間に体を大きく強くし、またも3番で起用されていた。大山悠輔は内角ギリギリを左翼フェンスまで運んだ。小幡竜平、嶋村麟士朗、高寺望夢は詰まっても外野まで運び、安打にしてみせた。

むろん、内角打ちの技術というのはある。そんな技よりも、力で持っていけるほどのパワーが備わっていたのだ。

育成で売り出し中の嶋村は「オフの間、詰まらされても崩されても持っていけるように練習してきました」と話していた。うれしい結果だろう。

「野球は冬のスポーツだ」とは、花巻東高監督・佐々木洋の言葉だそうだ。同高OBでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表に初選出された菊池雄星（エンゼルス）が著書『こうやって、僕は戦い続けてきた。』（PHP研究所）に記している。

＜シーズンの成果は、実はその前のオフシーズン、10月から2月にかけての期間にどれだけ良い取り組みができたかによって、そのほとんどが決まってしまうと僕は思っています＞。

菊池は米16代大統領エイブラハム・リンカーンの「もし木を切り倒すのに6時間かかるなら、私は4時間を斧（おの）を研ぐのに使うだろう」を引用していた。オフに「斧を研ぐ」わけだ。

猛虎たちは十分に斧を研いで甲子園に帰ってきた、と思いたい。

試合前のOB室。先輩の藤田平と顔を合わせた川藤幸三が「あけましておめでとうございます」とあいさつしていた。藤田は「そうやな。今年初めてやからな」と笑って返した。今年もまた、甲子園での戦いの日々が始まった。 ＝敬称略＝

