インド・ニューデリーにあるハンセン病回復者や家族が住むコロニー＝2025年11月（共同）

世界のハンセン病新規発症者の最多6割が集中しているインドには、回復者や家族でつくるコロニー（集落）が全土に約750カ所ある。回復者は周囲からの差別や偏見に耐えながらの生活を余儀なくされてきた。子や孫に恵まれても物乞いをして日々をしのがざるを得ず、負の連鎖から抜け出すのは容易ではない。（共同通信ニューデリー支局＝岩橋拓郎）

コロニーはハンセン病が発症して家を追われたり、自ら出たりした患者のうち出身地や言葉が同じ人たちが集まって形成されてきた。首都ニューデリーにあるコロニーの一つは1975年ごろ、南部カルナタカ州出身者らがつくった。約100人の回復者の大半が60代以上。家族を合わせると約250人が暮らす。

アリジャンさん（55）は25年ほど前から手足のしびれを感じ始め、ハンセン病だと分かった。次第に手の指が変形し、外見から差別を受けてきた。仕事に就けず普段は物乞いをし「200ルピー（約350円）集める日もあれば、手ぶらで帰ってくることもある」と話す。

マムカルさん（75）は20歳の頃、手に斑点の症状が出始めた。インドの伝統的な身分制度カーストから除外された「不可触民」と見なされ「周りの人は水すらくれなくなった」。妻と離婚しカルナタカ州の家を出て、1986年にこのコロニーにたどり着いたという。

キリスト教系団体などの支援で食事の配給があるが、生活環境は厳しい。「水回りがしっかりしておらず、蚊が多い。豪雨時には排水が逆流し、家が水没したこともある」とアリジャンさん。コロニー内の学校は豪雨で設備が損壊したまま、修繕の見通しはない。

苦しい生活の中で家庭を築いても、自分の親が患者だったことを秘密にしている子どもは多い。口外すれば自分が差別対象になるためだ。だが当局は住民にコロニーからの立ち退きを要求しており、今の不安定な暮らしすら維持できるかどうか不透明さが増している。

ハンセン病は感染力が非常に弱く、治療法が確立しているが、皮膚のただれや手足の変形といった外見のほか、感染への恐れから差別が根強く残る。世界保健機関（WHO）によると、2024年の新規発症者約17万3千人のうちインドは6割近くを占めた。

取り巻く現状は厳しいが、見捨てられているわけではない。WHOのハンセン病制圧大使を務める笹川陽平・日本財団名誉会長が2025年11月、日本企業の現地幹部ら約30人とコロニーを訪れ、生活の実態を見て回った。電気、水道など最低限のインフラ整備が課題だとした上で「自活できる道をつくらないとならない」と息の長い支援の重要性を訴えた。

ハンセン病 ノルウェーの医師ハンセンが発見した「らい菌」による感染症。手足の末梢神経まひなどの症状があり、知覚障害、手や指の変形が生じる恐れがあるが、感染力は極めて弱い。日本では戦前から戦後にかけて官民で強制隔離を推進する「無らい県運動」が展開され、1996年のらい予防法廃止まで強制隔離政策が続いた。

ハンセン病の回復者や家族が住むコロニー＝2025年11月、インド・ニューデリー（共同）

コロニーで配給された食事＝2025年11月、インド・ニューデリー（共同）

ハンセン病回復者の女性＝2025年11月、インド・ニューデリー（共同）

ハンセン病回復者の男性＝2025年11月、インド・ニューデリー（共同）

日本企業の現地幹部らにハンセン病の実態を話す日本財団の笹川陽平名誉会長（手前右）＝2025年11月、インド・ニューデリー（共同）