ダイキンオーキッドレディース第2日

女子ゴルフの国内ツアー開幕戦、ダイキンオーキッドレディスが6日、沖縄・琉球GC（6610ヤード、パー72）で第2日が行われ、ツアー通算12勝の小祝さくら（ニトリ）は1イーグル、5バーディー、1ボギーの66で回り、通算3アンダーで首位と8打差の13位とした。約7か月ぶりの復帰戦でホールインワンを達成。賞金の使い道を明かした。

160ヤードの13番パー3。7番アイアンで放った打球は、グリーンで弾み、そのままカップに吸い込まれた。ギャラリーからは歓声が上がり、小祝は同伴競技者たちとハイタッチで喜んだ。18年「KKT杯バンテリンレディス」以来、自身8年ぶり2度目の快挙となった。

琉球GCからホールインワン賞として50万円を授与された。「ピンは筋っていたが、さすがに入るとまでは予想してなかった」とし、「消えた瞬間、凄いビックリした」と回顧。普段はおっとりした性格の小祝にとっても衝撃の一打だったようだ。

賞金の使い道について聞かれると、「美味しいものを食べたい」と語り、「沖縄はステーキが有名。ホテルの近くに有名なのがあるので、それを食べたい」とご褒美プランを明かした。

小祝は昨年7月の明治安田レディスでツアー通算12勝目を挙げたが、翌週の大東建託・いい部屋ネットレディスを途中棄権。同9月に「TFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）」の手術を受け、シーズンの残り試合を欠場していた。復帰戦で予選を通過。「感覚はよかった。それをしっかりと明日以降も続けていけるように」と気を引き締めた。



（THE ANSWER編集部）