学童野球で部員増を実現した3チームから学ぶ“再生のヒント”

学童野球の現場では、競技人口の減少や少子化により、部員不足に悩むチームも少なくない。しかし、運営方針を柔軟に見直すことで、子どもの笑顔と部員数を劇的に回復させている実例もある。旧来の慣習に縛られすぎず、親子が無理なく楽しめる環境を整える視点とは。部員急増を実現した3チームの温かな取り組みを紐解いていく。※情報は取材時

・試合数の過多による選手の負担を軽くする方法はあるか。

・父母会による人間関係の悩みを、どうすれば解消できるのか。

・厳しい指導と部員増を両立させる、心の通った声掛けの秘訣とは。

千葉県の「流山スターレイズ」では、連盟に所属しない独自の形を選んでいる。大会の過密日程から解放され、練習時間をゆったり確保する工夫に繋がるという。特筆すべきは、キャッチボールだけで20種類以上のメニューを組むなど、中学野球を見据えた基礎作りに時間をかけている点だ。罵声の排除やお茶当番の廃止に加え、月に一度以上の休日を設け、家族との時間や他の習い事とも両立しやすい環境を作っている。こうした配慮が重なり、発足時から部員数を大きく伸ばしている。

青森県の「八戸ベースボールクラブ」は、父母会の設置をあえて禁止する改革を行った。過去に意見の食い違いで部員が減った経験から、特定のグループによる「まとまった意見」に振り回されない体制を整えている。お茶当番などの強制をなくし、有志で助け合うスタイルへ移行したことが、結果的に保護者の自発的な協力を生む良い流れを作った。日々の活動報告を保護者に丁寧に行い、親側の成長も裏で支えることで、部員数のV字回復を成し遂げている。

兵庫県の「魚住フェニックス」は、一度は解散に追い込まれたチームを全国優勝へと導いた。何より大切にしているのは、技術の差に関わらず全ての選手と平等に向き合う姿勢。体験会の保護者には「ウチは厳しい」と明確に伝えるが、それは罵声ではなく、挨拶や道具の扱いといった人間教育を重んじる意味である。グラウンドに来た選手一人ひとりと握手を交わし、その日の表情や仕草を細かく見守るきめ細やかなサポートが、保護者からの厚い信頼と部員数に結びついている。

共通するのは、野球を通じた子どもの成長を第一に願う温かな信念。運営の負担を減らしつつ、情熱を持って寄り添う工夫が、チーム再生のヒントと言える。現場で取り入れやすい解決策を、これらの成功事例から一緒に見つけたい。

・連盟外という選択肢で、基礎練習の時間をたっぷり取ることで、中学で通用する技術を楽しみながら身につける道がある。

・父母会をなくして強制的な役割を解消しつつ、SNS等で活動を共有して対話を重ねることで、派閥のない協力的な和を広げられる。

・入団前に明確にチーム方針を保護者に伝えることで信頼を得て、体調や精神面の変化に寄り添い、部員に選ばれるチーム作りに繋げる。（First-Pitch編集部）