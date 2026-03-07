デローサ監督もお手上げ「満塁弾を見たよ」

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表は6日（日本時間7日）、1次ラウンド・ブラジル戦に臨む。マーク・デローサ監督が試合前に会見に臨み、野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）の満塁弾について笑顔で言及した。

大谷は前日6日に東京ドームで行われた1次ラウンドのチャイニーズ・タイペイ戦に「1番・指名打者」で出場。2回に先制の満塁本塁打を放つなど、3安打5打点の活躍。サイクル安打に王手をかけ、チームのコールド勝利に貢献した。

デローサ監督は「日本の試合はご覧になりましたか？」の質問に食い気味で反応。「満塁弾を見たよ。ハハハ 見たよ！ 把握しているよ！」と笑うしかない様子だった。さらに「日本チームはミステリーを感じる。（攻略法をはっきりと）突き止めることが出来ない感じ」と対戦した時に苦戦を強いられることを予想した。

侍ジャパンとは準決勝以降に対戦する。米国にとっては前回大会決勝で敗れた宿敵。大谷対応策の有無について聞かれた際には、「ノー。自分たちのことに集中する。本当にそう」とまずは目の前の試合にフォーカスする。「私たちは（対応しないといけないことが）多くあるからね。全員が精神的にチームにのめり込めるようにしないといけない。彼らは毎日スタメンを張るスーパースターなんだ」と“Team USA”の勝利への準備を進めた。（Full-Count編集部）