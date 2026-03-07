普段「パンツ派」の人も！【LEPSIM】カジュアルと相性抜群！「優秀スカート」

パンツスタイルが定番という人も、季節の変わり目は気分を変えてみたくなるもの。甘さ控えめなスカートを探すなら、【LEPSIM（レプシィム）】の「ニットスカート」をチェックしてみて。すっきりとしたナローシルエットでカジュアルにもきれいめにも振れる優秀アイテムです。スタッフさんの着こなし術とともに、その魅力をレポート。

着回し力重視ならシンプルな一枚を

【LEPSIM】「14ゲージニットナロースカート」\5,500（税込）

シンプルなデザインで、着回し力の高さが光るナロースカート。きれいめからカジュアルまで幅広く対応できる優秀アイテムです。スタッフのHIROMIさんのように上下黒で揃えれば、上品なカジュアルスタイルに。パンツ派さんでも取り入れやすい、頼れる存在になる予感。

柄スカートで大人の遊び心をプラス

【LEPSIM】「14ゲージアソート柄ニットスカート」\4,456（税込・セール価格）

大胆なニュアンス柄が目を引くニットスカート。シンプルなトップスと合わせるだけで着映えが狙える主役級のアイテムです。落ち着いた配色なので、大人のカジュアルスタイルにぴったり。Iラインシルエットが縦のラインを強調して、すっきり見えを後押ししてくれます。シルエットにメリハリをや奥行きを足したい時は、スナップのようにベストのプラスワンがおすすめ。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M