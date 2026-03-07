大大大当たりキターーッ！！【セブン-イレブン】おうちカフェが華やぐ「新作スイーツ」

【セブン-イレブン】に、チョコレートを主役にした「新作スイーツ」が登場。2026年2月に販売開始したスイーツの数々は、さまざまな形でチョコレートの美味しさを楽しめる点が特徴です。そこで今回は、おうちカフェが華やぐ、セブン-イレブンの大満足スイーツを紹介します。

有名菓子メーカーとのコラボスイーツ

断面からも伝わってくるような、むっちりとしたカヌレ生地が目を引く「ガーナ ショコラカヌレ」。【ロッテ】の「ガーナ」とコラボした商品で、公式サイトによると「ガーナチョコレートの特長である、ミルクが効いたコクのある味わいを表現」とのこと。@sujiemonさんいわく「カカオの香りとチョコの甘苦さが絶妙」とのことなので、高級感のある味わいが楽しめるかも。

ふんわり生地と濃厚ガナッシュの贅沢な味わい

「ガーナ ショコラ生どら焼」も、ショコラカヌレと同じガーナとのコラボ商品。ふんわりとした厚みのどら焼き生地には、ガナッシュとチョコクリームがサンドされているため、ひと口食べるごとに口いっぱいにチョコレートの風味が広がりそう。@sujiemonさんによると「ガーナチョコの濃厚ガナッシュ」「しっかりと甘いチョコクリーム」「ココアの風味が冴えるどら焼き」という構成のようで、チョコレートの美味しさをたっぷり楽しめるどら焼きに仕上がっている様子。

パキっと食感がアクセントのブラウニーサンド

@yuumogu22さんが「密度高い系で最高」と大絶賛するのは「チョコブラウニーサンド パキチョコ」。チョコブラウニーで、チョコプレートとチョコクリームをサンドしたスイーツです。@yuumogu22さんによると「ブラウニー自体の食感がふわふわじゃなくてぎゅっとしながらもねちっとしてる」「クリームはなめらか」「パキっとチョコの食感もすごく良い」とのことで、さまざまな歯ごたえを楽しめそう。

プチご褒美に選びたいリッチな味わい

チョコクリームソース、チョコプリン、ホワイトチョコクリーム、パリチョコを重ねた「濃厚チョコプリン」は、ご褒美感高めかも。層ごとにチョコレートの甘さやコクが異なり、@oyatsu_panponさんによると「上から順に食べると甘さ → コク → 濃厚の流れ」なのだそう。「もはやチョコケーキのような満足感」ともコメントしており、1度食べたらクセになるかもしれません。

チョコレートのコクと甘みに浸れそうな、セブン-イレブンの「新作スイーツ」。どれも、おうちカフェのクオリティがグッと高まるスイーツと言えそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@yuumogu22様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる