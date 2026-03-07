今日7日(土)は、太平洋側は多くの所で晴れますが、日本海側は雨や雪が降るでしょう。全国的に、風が強まります。特に、東北と北海道は、強風による交通の乱れに十分な注意が必要です。

低気圧が北日本付近で発達

今日7日(土)は、低気圧が発達しながら北日本付近へ進みます。

全国的に風が強まるでしょう。特に、低気圧が近づく東北や北海道では、強風による交通機関の乱れに十分な注意が必要です。

【各地の天気】

北海道は断続的に湿った雪や雨が降ります。特に、太平洋側では、短い時間で積雪が急増する所もあるでしょう。また、午後は風が次第に強まって、今夜から明日8日にかけては北部を中心に暴風の吹き荒れる所がありそうです。

東北の日本海側は 日中は多くの所で雨が降って強い風が吹きます。夜は寒気が入って 雨よりも雪の範囲が広がりそうです。

東北の太平洋側は天気が回復に向かいます。ただ、こちらも、沿岸を中心に強い風に注意が必要です。

北陸は、平地は雨で、山沿いは雪。局地的に雷を伴って強く降るでしょう。

関東甲信と東海は、山沿いは所々で雪や雨が降りそうです。平地は大体晴れますが、夜遅くには関東南部の一部で弱い雨が降るでしょう。

近畿北部と山陰は、雨が降ったりやんだりで、山沿いの一部で雪が降りそうです。近畿中部と南部、山陽は晴れ間が出ますが、にわか雨の可能性があります。

四国と九州は雲の間から日差しが届くでしょう。

沖縄は雲が多く、ときおり弱い雨が降ります。

気温上がらず 多くの地域で冬のコートが活躍

最高気温は、前日より低い所がほとんどで、西日本を中心に平年と比べても低い所があるでしょう。

風が強まるので、体感温度はさらに下がり、広い範囲で冬のコートが活躍しそうです。

なお、東京で17℃など、関東は前日より高く、春本番の暖かさとなりますが、夜は気温がグッと下がって朝より冷えるでしょう。重ね着などで調節すると良さそうです。