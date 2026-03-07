アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦から、まもなく1週間。この3か国以外に、ミサイルや無人機による攻撃で直接的な被害を受けるなど戦火が及んだ周辺国は、5日に新たにアゼルバイジャンにもイラン側の無人機が落下したことで13か国になるなど、まだまだ事態が収束する兆しは見えていません。

■日本人乗せた航空機 羽田空港に到着

6日午後11時過ぎ、羽田空港に降り立った航空機。イラン情勢を受け、閉鎖されていた中東の空港が、限定的に再開。足止めされていた日本人らがUAE（＝アラブ首長国連邦）のドバイ国際空港から到着しました。

出張でドバイに

「もともとは水曜日（4日）に帰国予定でした」

──延びた期間はどう過ごした？

出張でドバイに

「現地のスタッフや日本のみんながサポートしてくれて無事に帰国できた。自分の家に3・4日泊まらせてくれたり、衣食住面倒をみてくれた」

──被害とか目にしたものは？

出張でドバイに

「ホテルの部屋から少し煙は見えた。大きな音がしたりした。みんなで一緒に頑張ろうって支え合って乗り越えられた。残っている現地のメンバーもいる。紛争とかがなくなって、みんなが平和に暮らせることを願っている」

■イラン国内の死者数、1332人に

アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦から、まもなく1週間。首都テヘランは連日、大規模攻撃を受け、黒煙が上がり続けています。

イランの人道支援団体・赤新月社によると、イラン国内の死者数は1332人に増加（6日時点）。

また、これまでに住宅や民間施設4000棟以上が破壊され、空爆で3つの病院が機能停止状態に陥っているということです。

イスラエル軍は「イランの制空権をほぼ掌握した」とし、「作戦を次の段階に移行する」と明かしています。

■トランプ氏「敵を壊滅し続けている」

一方、軍事作戦を指揮するトランプ大統領。5日、隣にいたのはサッカー界のスーパースター、リオネル・メッシ選手です。所属するサッカーチームがアメリカのプロリーグで優勝。ホワイトハウスに招待されていました。

ただ、祝いの席の第一声は…。

アメリカ トランプ大統領

「始める前にイランにおける我々の作戦状況について一言話そう。アメリカ軍は素晴らしいパートナー、イスラエルとともに予定よりはるかに早く、かつてないレベルで敵を壊滅し続けている。彼ら（イラン）は何が起こっているのか理解できていない」

イラン側の報復攻撃も、激しさを増しています。

イランの革命防衛隊は6日、イスラエルのテルアビブを標的に、ミサイルや無人機を使った新たな作戦を開始したと発表しました。

■中東の周辺13か国に戦火及ぶ

止まらない攻撃の応酬。その被害は、中東の周辺の国々にまで広がっています。

これまでに戦火が及んだ国は、アメリカとイスラエル、イランを除いても、サウジアラビアやイラク、UAE（＝アラブ首長国連邦）、シリアなど中東13か国に…。

中でも大きな被害が出ているのが、イスラエルの隣国レバノンです。建物が崩れ、がれきの街と化していたのは首都・ベイルート。

◇

レバノンには、イランと共闘するイスラム教シーア派組織「ヒズボラ」の拠点があり、イスラエル軍が攻勢を強めていて、これまでに123人が死亡。イランに次ぐ死者数となっています。

そして、海を挟んでイランの対岸に位置するバーレーンでは、高層マンションに無人機が激突。

現地に住む日本人、忽那さんの自宅近くには爆弾が落ち、友人は、アメリカ海軍基地が空爆される瞬間に遭遇していました。

■イランに報復検討する国も 英独仏は米に協力の姿勢見せる

イランへの報復攻撃を検討する国も出ています。

アゼルバイジャンでは5日、学校近くにドローンが落下。空港にもドローンが直撃し、あわせて2人が負傷したといい、アリエフ大統領は軍に対して、報復措置の実行を指示したといいます。

またUAE（＝アラブ首長国連邦）やカタールも、イランへの対抗措置を検討しているということです。

世界各国の立場も分かれています。

ロシアや中国は、アメリカやイスラエルの攻撃を非難し、“イラン寄り”の姿勢を見せていますが、イギリス・フランス・ドイツの3か国は、イランの攻撃を非難。軍事介入も辞さず、アメリカと協力する姿勢を見せています。

■自衛隊の輸送機を派遣へ 退避などに備え

また、中東に取り残された人たちの退避も始まっています。

イギリスの空港に到着したのは、オマーンからの政府のチャーター便。

日本政府も、日本人の退避などに備え、自衛隊の輸送機を派遣する準備に入ったと表明。

木原官房長官

「できるだけ速やかに輸送機1機をモルディブに向けて出発させ、モルディブで待機させる予定」

また、希望する日本人のチャーター機での輸送は、早ければ7日以降、順次実施するということです。

■政府チャーター機を待つ日本人は…

『news zero』が話を聞いたのは、そのチャーター機を待つ、カタール・ドーハ在住の日本人です。

チャーター機待つ ドーハ在住の日本人

「きのうお昼に（爆発が）20発くらい聞こえて。けさも朝3時くらいに緊急のシェルターに入って下さいとアラーム」

攻撃への不安が消えず、国外への避難を試みたといいますが…。

チャーター機待つ ドーハ在住の日本人

「全部キャンセルにカタールではなってる。手の打ちようがない」

そうした中、5日に大使館からチャーター便での退避の案内が届いたといいます。

7日にバスでカタールを出発、隣国のサウジアラビアに移動し、チャーター便に乗る予定だといいますが…。

──乗れる乗れないは、わかっている？

チャーター機待つ ドーハ在住の日本人

「まったくわかっていない。バスが何台カタールで呼ばれるのか、チャーター便も、クウェート、オマーン、サウジアラビアと合同になると思う。第二陣第三陣になるかなと。一番先に思うのは早く終わってほしい」

■停戦のカギを握るのは…ハメネイ師の後任

一方、茂木外相は、イラン国内で日本人2人が拘束されていることを明らかにしました。このうち1人は、NHKのテヘラン支局長だとみられています。（国際NPOなどによる）

茂木外相

「2名の邦人とは連絡が取れておりまして、現時点で安全であることは確認をいたしております。政府としては当該邦人などの早期解放を強く求めるとともに、できる限りの支援を行っていきます」

終わりの見えない戦いは、いつまで続くのか。専門家は…。

明海大学 小谷哲男教授

「アメリカ中央軍は、9月まで作戦が続く可能性があると準備を進めている。半年は続く可能性がある」

──（トランプ大統領は）「4〜5週間」と発言していたが変わる？

明海大学 小谷哲男教授

「4〜5週間と言った背景には、戦争権限法で大統領が単独で軍事行動を行えるのは60日間と定められている。それを意識した発言。アメリカの議会で（軍事作戦の）停止を求める決議が否決された。トランプ大統領としては期限なしで作戦を続けられる」

停戦のカギを握るのは、死亡した最高指導者・ハメネイ師の後任だといいます。

明海大学 小谷哲男教授

「反米のままなのか、アメリカとディール（取引）をしたい後継者が生まれるのか。イラン側でアメリカとの交渉に前向きな人物が現れるまではこの作戦が続く可能性は高い」

