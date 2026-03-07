ある日、ダンボールの方へやって来たもちゃくん。その中にいる生まれたばかりの子猫が気になって仕方ないようで、鳴き声が聞こえると駆け付けてくれるのですが、その様子の見方があまりにも可愛いと反響を呼びました。

「見守り隊に任命します！」「この子に預けたら子育てしてくれそう」などと評判で、7万回以上再生されています。

【写真：ダンボールに入った『生まれたばかりの子猫』→気になりすぎてしまった犬が…思わず笑う光景】

どうしても中が見たいもちゃくん

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『tg..fuuum』へ投稿された、シーズーとポメラニアンのミックス犬であるシーポメ「もちゃくん」の様子です。この日、ダンボールの中が気になる様子のもちゃくん。

実はそのダンボールの中には生まれたばかりの3匹の子猫がいて、もちゃくんはずっと気にかけてくれていたのだそう。ともすれば側面に空いた穴へ顔をすっぽり入れて、様子見していたのだとか。

まるでお父さんのような優しさ

夜寝ている時でも、子猫の鳴き声が聞こえれば起きて駆け付けていたというもちゃくん。飼い主さん曰く、子猫への接し方もとても優しいのだそうで、まるで赤ちゃんを心配するお父さん犬のようなのだとか。

小さな体のもちゃくんが、小さな命を大切にする姿はとても微笑ましく、温かい気持ちになりました。子猫の姿を見て安心したのか、嬉しそうなもちゃくん。まだまだダンボール側面ののぞき穴は大活躍となりそう。

普段のもちゃくんは？

子猫にはまるでお父さんのような優しさを見せたもちゃくんですが、普段の様子はというと、飼い主さんの言葉をお借りすれば「可愛い」の一言に尽きるといいます。お手をしたり水を飲んだりしているだけでも可愛いのだとか。

そんな飼い主さんの愛情をたっぷり受けているからこそ、子猫に優しく接することができるようなもちゃくんに育ったのでしょう。これからも、可愛いもちゃくんの姿がたくさん見られるのを楽しみにしています。

この投稿へは「可愛いだけでなく父性本能も持っているのかな」「ねこちゃん可愛かったね、じっくり見れて良かったね」「この子素直で健気で好奇心旺盛」「子猫ちゃん見たかったのねー可愛いから気になるよねー」など、可愛いもちゃくんと子猫の姿に魅了された視聴者から多くのコメントと5000件以上のいいねが寄せられています。

何をしていても「もちゃくん」のことが可愛くてたまらないという飼い主さん。TikTokアカウント『tg..fuuum』では、そんな飼い主さんの気持ちが伝わってくるような、もちゃくんの魅力たっぷりの日々の様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tg..fuuum」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。