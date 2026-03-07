合格できない勉強法ワースト1は「テキスト精読」…ではベスト1は？

働きながら独学で3年、9つの資格に合格！ 大量に覚えて絶対忘れないコツとは？

本記事の書き手は棚田健大郎さん。1年間必死に勉強したのに宅建に落ちた経験をきっかけに、「勉強が苦手な人でも続けられる方法を作ろう」と決意。棚田さんの勉強法をまとめた『大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法』の刊行を記念して、本記事をお届けします。

本日は「資格試験に合格する人がやっている行動」についてお話します。

資格試験の勉強について相談を受けると、ほとんどの人が同じ前置きをします。「忙しくて、勉強時間がなかなか取れなくて」と。仕事や家事、育児をしながらの受験なら、それは当然です。だからこそ重要なのは、「正しい努力」ではなく、「効率のいい努力」を選ぶことです。

絶対NG！ テキスト精読！

よくある勉強法は、テキストを最初から丁寧に読むこと。でもこれは、時間がたっぷりある学生向けのやり方です。社会人には向いていません。資格試験で結果を出すために必要なのは、「知識を増やすこと」ではなく、「点数に結びつく知識を得ること」だからです。

まずやるべきなのはテキストではありません。「問題」です。

問題をどう解く？

ただし、いきなり「解く」必要はありません。ここが多くの人が勘違いしているポイントです。問題集は、最初から正解するためのものではなく、「試験が何を聞いてくるのか」を知るためのもの。言ってしまえば、試合に出る前の見学です。

問題文をざっと読んで、「あ、こういう論点を聞くんだな」「こういう単語が頻繁に出てくるんだな」と把握する。それだけでいい。営業保証金、保証協会、有価証券、評価額……そういう言葉に先に触れておくことで、後からテキストを読んだときの理解度がまったく変わります。

いきなりテキストから入ると、内容はなんとなく分かるけれど、「で、これ試験でどう出るの？」という感覚がつかめません。その結果、結局もう一度問題に戻ることになり、時間を二重に使うことになります。時間がない人ほど、これは致命的です。

問題を一度見たあとでテキストを読むと、景色が変わります。「ああ、さっきの問題は、ここを聞いてたのか」「この80％、90％って、こういう意味だったのか」と、点数に直結する形で知識が頭に残り始めます。これが、効率のいいインプットです。

ベスト勉強法！ 周辺知識を学ぶ！

ここまでが最初の段階です。次にやるのは、「周辺知識」を学ぶこと。基本論点を軸にして、関連する知識を少しずつ肉付けしていきます。1問1答形式の問題や解説、音声講義などを使って、「周辺知識」を重ねていく。この段階に入ると、知識はバラバラではなく、ひとつの塊として頭に残るようになります。

私はこれを「知識の木」と呼んでいます。最初に幹となる根幹知識をしっかり固め、そこから枝葉として周辺知識を伸ばしていく。これができてくると、多少聞き方を変えられても、初見の問題でも対応できるようになります。

ここでよく聞かれるのが、「テキストは使わなくていいんですか？」という質問です。答えはシンプルで、テキストは使います。ただし、辞書として使います。漢字辞典を最初から最後まで読む人はいませんよね。分からない漢字が出てきたときに引く。それと同じです。テキストは、分からないところを確認するための道具。勉強の主役ではありません。

「問題を解いてからテキストを見ているけど、頭に入らない」という人の多くは、解けない問題を無理に解こうとして疲れているだけです。最初は解かなくていい。読むだけでいい。見学でいい。ルールも分からないまま、いきなり試合に出されて勝てる人はいません。

受験生の家族へ

最後に、受験生のご家族の方にも、ひとつだけ伝えておきたいことがあります。

勉強は、机に座って鉛筆を持つことだけではありません。耳で聞く勉強も、移動中のインプットも、すべて立派な勉強です。「ちゃんと机でやらないとダメだよ」という空気は、できれば出さないであげてください。本人はちゃんと前に進んでいます。

資格試験は、努力の量ではなく、努力の向きで決まります。時間がないなら、なおさらです。まず問題を見る。解説を読む。分からないところだけテキストで確認する。そして、知識の木を育てていく。これが、資格試験の超効率勉強法です。

（本原稿は、『大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法』の一部抜粋＆取材加筆したものです）