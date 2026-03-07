ホワイトソックスが６日（日本時間７日）、侍バージョンの村上宗隆ボブルヘッドの配布を発表した。球団からは計６人の現役選手及びＯＢが、今ＷＢＣに参加しており、「ダブルプレーチケット」と銘打って企画を実施。指定されたシーズン中の本拠地２試合の観戦チケットを割安価格で購入できるだけでなく、ホワイトソックスのＷＢＣ参加２選手のボブルヘッドが配布されることになっている。

対象試合は現地６月２８日のロイヤルズ戦と７月１２日のアスレチックス戦。ロイヤルズ戦では、イタリア代表のカイル・ティール、アスレチックス戦では、注目の新人で侍ジャパンで好調なスタートを切った村上宗隆のボブルヘッドが配布される。村上は縦縞の日本代表ユニホームを着て、バットを振り抜いたフォロースルーのボブルヘッドとなっている。

また現地時間の６日の午前７時には公式ＳＮＳで、村上が「６番・一塁」で出場した台湾戦の様子を動画で紹介。「起きて！ムネのハイライト映像が公開だよ！」のコメントを添えて３回に村上が適時内野安打を放ち「お茶たてポーズ」するシーンをアップした。