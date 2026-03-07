“76歳で現役”の勝野洋、日常的に食べている「食品」を妻・キャシー中島が明かす 1年分ストックされた冷凍庫に驚きの声「すごい」「元気の源ですね」
タレント・キルト作家として活躍しているキャシー中島（74）が、7日までに自身のSNSを更新。俳優・勝野洋（76）が日常的に食している「食品」を明かし、1年分が“ズラッ”と常備された冷凍庫内の写真を披露した。
【写真】すごい量！勝野洋が日常的に食べている「めかぶ」が1年分ストックされた冷凍庫
この日の投稿では、愛猫の様子や孫が自転車に乗れるようになったことなど、近況をまとめて紹介。そのなかで「勝野パパの健康はこのめかぶのおかげです♪今年も湘南から送ってきました。新鮮なめかぶ♪」と、夫・勝野の健康を支えているという食べ物として「めかぶ」を上げた。
写真には、宅配で送られてきためかぶをジッパー付きの保存袋で小分けにし、冷凍庫いっぱいに収納されている様子が写し出されており、これは「パパの1年分のめかぶです♪」と明かした。
また、自身については、毎朝サプリメントを飲むことが習慣になっていることを明かし、粉タイプと複数の錠剤サプリが並んだ写真をアップ。「毎朝飲むサプリ 何が効いているのかわからないけど、飲まないと不安なのでずーーっと飲んでます」と話している。
コメント欄には「毎朝のめかぶすごい」「たくさんでビックリ」「量すごいですね!!元気の源ですね」「勝野パパが健康なのはめかぶのおかげなんですね」「勝野さんがお元気なのは、この食生活もあるのでしょうがーーーーご家族の愛情が、あるからなのでしょうね」「毎日のマムと勝野パパのお決まりコース ずっと続けてるってすごいことです!!2人ともずっとずっと元気いて下さい」など、さまざまな反響が寄せられている。
