都会の喧騒から離れ、のんびりとした老後を送るために地方移住を検討するシニア層は増えています。しかし、見通しが甘いまま見知らぬ土地へ飛び込むと、思わぬ落とし穴にはまることも。本記事では、退職金を含む約4,000万円の資金を元手に念願の地方移住を果たしたものの、地域特有の人間関係や独自のルールに限界を迎え、わずか1年余りで都内へ逃げ帰ることになった60代夫婦の事例を紹介します。

憧れだった移住生活を開始も、想定外の「濃密な人間関係」に困惑

住地憧太さん（仮名・65歳）は、都内の中堅メーカーを定年退職したのち、妻の望さん（仮名・62歳）とともに念願の地方移住を果たしました。現役時代から「老後は自然豊かな地域で、家庭菜園でもしながらのんびり暮らしたい」と、夫婦で老後のスローライフについて話し合っていたそうです。

住地さんの預貯金は退職金を合わせて約4,000万円。年金は夫婦で毎月22万円受け取れます。二人は不動産サイトで地方の物件を探し、なんと数百万円という格安の一軒家を見つけました。この価格であれば住居費が抑えられ、物価の安い地方なら年金だけで悠々自適に暮らせると計算していました。

しかし、移住直後からその甘い見通しは崩れ去ります。住地さん夫婦を苦しめたのは、地域特有の濃密すぎる人間関係でした。

「都会のマンション暮らしが長かった私たちにとって、毎週末なにかしらの手伝いに駆り出されるのは予想外でした。のんびりした老後を思い描いていたのに、ちっとも休まりません……」

移住してすぐに、早朝からの草刈りや神社の清掃、地域の見回りなど、独自の集まりや作業への参加を強制されるようになったのです。

「プライベートがない」「もう限界」地方移住の理想と現実

ある日、憧太さんが持病の腰痛を理由に早朝の草刈りを休むと、徐々にご近所から冷ややかな態度をとられるようになったそうです。道ですれ違っても挨拶を返してもらえず、しまいにはゴミ捨て場の利用まで制限されるような状況に。

「郷に入っては郷に従えといいますが、限界があります。少しでも意見をいえばよそ者扱いされ、プライベートもありませんでした」

地域社会に溶け込もうと必死に合わせていた望さんも、次第に精神的に追い詰められていきました。ついには「もう限界……こんなところにはいられない」と泣き崩れたと語ります。

自然の豊かさや家の安さばかりに着目して、地方特有の人間関係のあり方を想定していなかった憧太さんは深く後悔しました。結局、住地さん夫婦は購入した家を手放し、わずか1年余りで都内の賃貸アパートへと戻ることを決断しました。

データで見る「地方移住」の実情

ふるさと回帰・移住交流推進機構のデータによると、2025年の移住相談件数は過去最多となる7万件に達しました。住宅価格の高騰などを背景に、生活費のコストダウンを目的として地方移住を検討する人が増えている傾向がうかがえます。

しかし、住地さんのように事前の見通しが甘いまま移住を実行し、短期間で挫折してしまうケースも少なくありません。イエコン（株式会社Clamppy）の調査データによれば、「1年未満」で地方移住をやめた人は23.4％という厳しい現実が明らかになっています。

同調査で離脱理由の上位に挙げられているのが、「生活環境の変化」や「移動手段の不便さ」といったミスマッチです。地方は家賃こそ安いものの、地域社会との付き合い方や慣習の違いなど、数字には表れない負担が存在することを示しています。

憧れだけで決断するのではなく、お試し移住などを通じて実際の生活環境を細かくリサーチすることが、地方移住を成功させる必須条件といえるでしょう。

［参考資料］

イエコン（株式会社Clamppy）「【地方移住】やめた人の7割が3年以内で離脱！地方移住成功の秘訣とは？（https://iekon.jp/column/survey/32857）」

ふるさと回帰・移住交流推進機構「2025年「ふるさと回帰支援センター・東京」の窓口相談者が選んだ移住希望地」