日本テレビ系の朝の情報番組「ZIP！」で初代お天気キャスターを務めたタレントでフリーアナウンサーの佐々木もよこさん（39）が自身のXを更新。iPhoneに表示された謎のマークについて言及し、話題となっています。



【写真】「この右下のやつなに！？」人気番組初代お天気キャスターのiPhone画面（実際の写真）

佐々木さんが注目したのは、iPhoneのコントロールセンター上に現れる、車と複数の点が描かれたアイコン。フォロワーに向けて「この右下のやつなに！？洗車してくれるの？！」と投げかけました。



佐々木さんの投稿はいいねの数は4.6万、表示回数は1461万を超えるほどに。ネットユーザーからは「洗車してくれるなら最高なんだけどｗ」「確かになんこれ？！笑」「『洗車してくれるの！？』って思っちゃうのめっちゃ可愛いw」「わたしのiPhoneにない機能だ」「意外と知らない人多そう」「初めて見た」「神機能すぎる…」「存在感がすごすぎる…」などの反応が寄せられています。



アップルの公式サイトによると、佐々木さんが疑問に思ったマークは、2024年9月にリリースされた「車両モーションキュー」というiPhoneの機能で、「乗り物酔いの軽減に役立つ画面上のキューです」（同サイトから）。同サイトでは「自動車などの路上を走る車両に同乗者として乗りながらiPhoneを使用すると気分が悪くなる場合は、『車両モーションキュー』をオンにすることができます」と説明しています。