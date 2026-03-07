旅の目的地にしたいと思う「福島県の道の駅」ランキング！ 3位「猪苗代」を抑えた同率1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが和らぎ、次の休日の予定を立てるのも楽しくなる季節です。地域の個性が光るグルメや心温まる交流が楽しめる場所は、今やドライブの通過点ではなく、最高の目的地になっています。
All About ニュース編集部では、2026年2月16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、旅の目的地にしたいと思う「福島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「福島県のシンボルである磐梯山を間近に仰ぎ、猪苗代湖のすぐそばという絶好のロケーションにあるこの道の駅は、旅の拠点としてこれ以上ない場所です。広々とした館内には、地元の新鮮な高原野菜や会津の伝統工芸品が所狭しと並び、お土産選びに飽きることがありません。特に、地元産のそば粉を使った打ち立ての蕎麦や、濃厚な生乳で作られたソフトクリームは絶品で、美しい景色を眺めながら味わう時間は格別です。周辺にはスキー場や歴史的な建物も多く、アクティビティの合間に立ち寄るのにも最適です。福島の豊かな自然と食の魅力を一度に体感できる、まさに目的地にふさわしいスポットですよ」（50代男性／静岡県）、「磐梯山や猪苗代湖の観光とあわせて立ち寄りやすく、会津地方の特産品や地元食材を活かした商品が充実している点に魅力を感じたから」（40代女性／愛知県）、「景色が綺麗で、地元の乳製品を使ったデザートがすごく美味しそうだから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
回答者からは「和紙作りの見学や和紙漉き体験などができる」（40代男性／長野県）、「おいしいグルメがあると聞いたから」（30代女性／大阪府）、「グルメだけでなく、ショッピングも楽しめるので」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「喜多方ラーメンが食べたいから」（40代女性／大阪府）、「喜多の郷は自然の景色が美しい道の駅です。そして地元の特産品や旬の食材を楽しめるため旅の目的地として選びました」（30代女性／北海道）、「自然が豊かで、歴史や文化も感じられる場所が多いからです」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、旅の目的地にしたいと思う「福島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
3位：猪苗代（猪苗代町）／26票3位にランクインしたのは、猪苗代町の「猪苗代」です。磐越自動車道・猪苗代磐梯高原ICのすぐそばに位置し、北に磐梯山、南に猪苗代湖を望む絶景ロケーションが自慢。地元の新鮮な農産物はもちろん、特産のそばや「磐梯黄金納豆」などここでしか買えない逸品が揃います。広大な景色を眺めながら、会津観光の拠点としてゆったり休憩できるスポットです。
回答者からは「福島県のシンボルである磐梯山を間近に仰ぎ、猪苗代湖のすぐそばという絶好のロケーションにあるこの道の駅は、旅の拠点としてこれ以上ない場所です。広々とした館内には、地元の新鮮な高原野菜や会津の伝統工芸品が所狭しと並び、お土産選びに飽きることがありません。特に、地元産のそば粉を使った打ち立ての蕎麦や、濃厚な生乳で作られたソフトクリームは絶品で、美しい景色を眺めながら味わう時間は格別です。周辺にはスキー場や歴史的な建物も多く、アクティビティの合間に立ち寄るのにも最適です。福島の豊かな自然と食の魅力を一度に体感できる、まさに目的地にふさわしいスポットですよ」（50代男性／静岡県）、「磐梯山や猪苗代湖の観光とあわせて立ち寄りやすく、会津地方の特産品や地元食材を活かした商品が充実している点に魅力を感じたから」（40代女性／愛知県）、「景色が綺麗で、地元の乳製品を使ったデザートがすごく美味しそうだから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
同率1位：道の駅「安達」智恵子の里 上り線（二本松市）／27票1位のひとつに選ばれたのは、二本松市の「道の駅『安達』智恵子の里 上り線」です。高村光太郎の妻・智恵子の生家近くに位置し、地元野菜や地元の特産品である手漉き和紙などが充実。国道4号沿いという便利な立地にありながら、福島の歴史や文化を感じられる憩いの場として多くの支持を得ました。
回答者からは「和紙作りの見学や和紙漉き体験などができる」（40代男性／長野県）、「おいしいグルメがあると聞いたから」（30代女性／大阪府）、「グルメだけでなく、ショッピングも楽しめるので」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
同率1位：喜多の郷（喜多方市）／27票同じく1位に輝いたのは、喜多方市の「喜多の郷」でした。蔵のまち・喜多方に位置し、日帰り温泉施設「蔵の湯」を併設しています。最大の名物は、喜多方ラーメンをアレンジした「ラーメンバーガー」などのユニークなグルメ。食と温泉、そして蔵造りの街並み観光の拠点として、まさに目的地にふさわしい要素が凝縮されています。
回答者からは「喜多方ラーメンが食べたいから」（40代女性／大阪府）、「喜多の郷は自然の景色が美しい道の駅です。そして地元の特産品や旬の食材を楽しめるため旅の目的地として選びました」（30代女性／北海道）、「自然が豊かで、歴史や文化も感じられる場所が多いからです」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)