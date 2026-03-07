「SSL ATHLETES HOUSE GYM」の船木永登氏が伝授…地面反力の活用法

打球速度や球速をアップさせるには、地面から受けるエネルギーである地面反力を効率よく扱う能力が欠かせない。口コミで人気が広まり、小学生からプロまでを指導する野球専門トレーニングジム「SSL ATHLETES HOUSE GYM」代表の船木永登さんは「どこで体を支え、どこで反力をもらうべきか意識的にトレーニングすることが大切」と話す。地面反力を瞬時に“捉える”能力を磨く「反動ピストルスクワット」を紹介する。

地面反力を利用する上で鍵を握るのが、足の外側にある「立方骨」への荷重だ。船木さんによれば、ただ荷重して反力をもらう段階から、一歩踏み込んで野球の動作の中で瞬時に地面を「捉える」感覚を養う必要がある。バッティングでは常に両足で立っているわけではなく、片足立ちになる瞬間がある。「そこから前にステップした際に、地面反力を捉えられるようにすることが大切」であり、動作の中で適切にパワーを伝えるポイントだ。

この感覚を習得するためのメニューが「反動ピストルスクワット」。まずは仰向けに寝て、左足を真っすぐ伸ばし、右足は、左内ももに足裏を向けるように内側に曲げる。このピストルのような形から反動を一度つけ、右足だけで起き上がる。その際、伸ばした左足を前に上げるように意識すると、軸となる右足への荷重がより生まれやすくなる。一見難しそうに見えるが、足裏の外側を意識すればスムーズに動けるという。逆の足でも同様に行う。

コツは、薬指・小指側で地面をしっかり捉えることだ。船木さんは「立方骨のところで踏んで捉えられれば、体重を支持してくれるので簡単にできます」と解説する。逆に、親指から中指側の内側3本に頼って、このポイントを捉えられないと起き上がること自体が難しい。実際の野球の動きにおいても力を効率的に伝えられない。

まずは週3回、10回を1、2セット継続することから始めたい。正しい荷重位置を覚えることで、力強いスイングや投球への第一歩に繋がり、非力な選手でも大きな力を生み出せるようになるはずだ。（First-Pitch編集部）