米国代表のスクーバルが苦笑い

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表は6日（日本時間7日）、1次ラウンド・ブラジル戦に臨む。試合前には昨季のサイ・ヤング賞左腕タリク・スクーバル投手（タイガース）が会見に臨み、野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）の満塁弾について言及した。

大谷は前日6日に東京ドームで行われた1次ラウンドのチャイニーズ・タイペイ戦に「1番・指名打者」で出場。2回に先制の満塁本塁打を放つなど、3安打5打点の活躍。サイクル安打に王手をかけ、チームのコールド勝利に貢献した。

米国深夜に行われていた日本戦。史上最強との呼び声も高い米国代表にもその衝撃は伝わっていたようだ。試合前に取材に応じたスクーバルも“脱帽”。「起きたら、オオタニが満塁弾を打っていたよ。何時だったかわからないけどね。（シーズン中と）何も変わっていないなと思った（笑）」と笑って答えた。

米国代表はこの日、ブラジルと初戦を戦う。スクーバルは他の試合もテレビ観戦したという。「ファン目線で言えば、スペシャルな大会になると思う。（WBCによって）球界が発展するといいね」と語った。（Full-Count編集部）