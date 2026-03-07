満塁弾など3安打5打点の大暴れでコールド発進に貢献

■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は6日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、チャイニーズ・タイペイ戦に出場した。満塁本塁打を含む大暴れを見せ、チームの大勝に貢献。試合後にWBC公式がSNSへ投稿した大谷の写真が、大きな注目を集めている。

大谷は「1番・指名打者」で先発出場し、初回先頭で右翼線への二塁打を放った。さらに2回1死満塁の第2打席では、外角のカーブを完璧に捉えて右翼席へ飛び込む満塁本塁打を放ち、ダイヤモンドを一周する際にはお茶立てポーズも決めた。同回の第3打席でも右前適時打を放ち、1試合3安打5打点と千両役者ぶりを発揮。日本は13-0で大勝し、7回コールド勝ちを収めた。

この日の満塁弾は、自身にとってWBC初となるグランドスラムだった。前回大会の2023年3月12日のオーストラリア戦以来となる、実に1090日ぶりのアーチとなった。また、WBCでの1試合3安打5打点という記録も自己最多となっている。世界最高峰の舞台で躍動した大谷に対し、WBC公式X（旧ツイッター）は「ショウヘイ・オオタニが2026年に早くもインパクトを残している」と称賛した。

WBC公式Xが投稿した写真では、大谷がさわやかにウインクを決める様子が収められていた。この魅惑的な1枚にSNS上の日本のファンも大興奮の様子だ。歓喜の声があふれたコメント欄には「ウインクしてる」「ウインク谷最高」「絵になりすぎですって」「今大会もウィンク頂きました」「映画のワンシーンすぎる」「この写真たまらんっ!!」「ウインク可愛いな（笑）」「ウィンクしてたんだ」といった声が次々と寄せられた。（Full-Count編集部）