嵐 松本潤の“個性”と“強み”を深堀り！ 活動の根底にあるファンへの愛情深さ＜ラストツアーカウントダウン連載＞
1999年に結成され、国民的アイドルグループとなった嵐。2020年12月31日（木）にグループとしての活動を一時休止し、2026年3月13日（金）から始まるツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」をもって活動を終了する。嵐はこれまで、私たちにさまざまな夢や希望を届けてくれた。嵐はグループが強いだけでなく、一人一人の個性の強さが魅力の1つでもある。クランクイン！トレンドでは、ラストツアーまでのカウントダウン企画として、各メンバーの魅力に注目した記事を連載中。本稿では松本潤のこれまでの活躍を深堀りしたい。
【写真】松本潤、小栗旬も 一世風靡した『花より男子』“F4”ら出演者の今
■ドラマ出演がグループの転機に
松本は1996年に事務所に入所し、芸能界デビュー。1997年にはテレビドラマに初出演し、同年放送されたKinKi Kids（現：DOMOTO）が主演を務めたドラマ『ぼくらの勇気 未満都市』（日本テレビ系）で初の連続ドラマレギュラー出演を果たした。
1999年に嵐としてCDデビューをした後、2001年のドラマ『金田一少年の事件簿 第3シリーズ』（日本テレビ系）で主演の金田一一を演じ、話題に。2002年には大ヒットドラマ『ごくせん』（日本テレビ系）に出演し、さらなる注目を集めた。
そして松本と嵐の転機となったのが2005年のドラマ『花より男子』（TBS系）だ。本作で松本はぶっきらぼうでも心根は優しく、主人公をまっすぐに愛する道明寺司役を演じ、ブレイク。嵐の人気を底上げする形となり、嵐は国民的アイドルへの道を駆け上がった。本作の主題歌「WISH」、『花より男子2』（TBS系）の主題歌「Love so sweet」、映画『花より男子ファイナル』の主題歌「One Love」は、ファンではなくても誰もが知っている嵐の代表曲に。嵐が国民的アイドルとなったのは、もちろんそれまでの積み重ねと努力、5人の絆があったからこそだが、本作をきっかけに嵐の知名度は格段に上がった。
その後も松本は2012年に『ラッキーセブン』（フジテレビ系）、2014年に『失恋ショコラティエ』（フジテレビ系）、2016年に『99．9‐刑事専門弁護士‐』（TBS系）などヒットドラマに出演。そして2023年には大河ドラマ『どうする家康』（NHK総合）にて主演の徳川家康を演じ、大きな話題に。年齢を重ね、内からにじみ出るような色気を持ちながら、かわいらしい笑顔は昔のまま。演技やステージ上、嵐でいる時に見せる松本のギャップは、多くの人を引き付けてやまない。
■ファンへの愛情から生まれた名演出
松本の活躍を語る上で欠かせないのが、彼の演出家としての能力だ。松本は客席の上を移動する透明な可動式ステージ“ムービングステージ”を考案。今や東京ドーム公演などで当たり前のように使用されるステージだが、もともとは松本が考え出したものだ。松本は2005年のツアーで縦長の会場を活かす方法を考案する際に「踊りながら客席に近づけたら面白いのではないか」と考えたのだという。ステージが透明のアクリルになっていることによって、観客は真下からアーティストを見ることができる。
さらに松本は“無線制御ペンライト”により、観客自らが色を変えなくても、楽曲によって客席のブロックごとに色が変わり、会場の一体感を生み出す演出も考案。観客も含めてそのライブが完成するような仕掛けとなっており、ステージから遠い席でも会場を見渡して楽しめる演出を取り入れた。
ムービングステージや制御ペンライトは、今や大きな会場で行うエンタメシーンでは必須とも言える仕掛けだ。大掛かりな仕掛けの裏には、松本のファンに対する愛情が込められている。一列目でも最後列でも値段が変わらないコンサートで、どれだけ会場全体のファンのことを満足させ、楽しませられるか。緻密に計算された演出や仕掛けは、すべてファンに楽しんでもらうためだ。
松本は嵐のコンサートだけではなく、事務所全体のコンサートや、後輩のコンサートの演出も手掛けてきた。2024年、STARTO ENTERTAINMENTが本格始動した際に行った所属タレント出演のイベント『WE ARE！ Let’s get the party STARTO!!』では、SUPER EIGHTの大倉忠義と共に演出を担当。13組の出演グループの持ち味やカラーを存分に生かした演出で、観客を一時も飽きさせない「エンターテイメントは楽しい！」というシンプルな感情があふれるイベントを作り上げた。
また、松本は2025年に、Snow Manのグループ初となるスタジアムツアーの演出監修も担当。Snow Manが松本に直接依頼し実現がかない、渡辺翔太はあおりの声色までも監修してもらったと明かした。松本が演出しているのはステージだけでなく、その場で起こり得るすべてのことであり、やはりそこにはファンへの愛がある。そしてその松本の愛情は、後輩にもしっかりと伝わっている。
3月に行われる嵐のラストツアーにも松本の、そしてもちろん嵐の、絶大な愛が込められているに違いない。（文：朝日奈風果）
