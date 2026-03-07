がん公表の元俳優、“箱根旅行”で入浴ショット公開 SNS反響「素敵な笑顔」「治療を頑張って本当に良かった」「癒しの温泉ですね」
ステージ3のがんを公表し、昨夏に芸能界引退を報告した元俳優の希良梨さんが、7日までに自身のインスタグラムを公開。箱根旅行での入浴ショットを公開した。
【写真】「素敵な笑顔」希良梨さん、“箱根旅行”で入浴ショット公開
希良梨さんは数日前から、「仕事、そして闘病生活、抗がん剤治療の退院のお祝いも込めて、記念としてでもあります」とし、箱根を訪れた様子を投稿。6日には「箱根さん 有難う」と「#箱根」「#work」「#温泉治療」「#抗がん剤」「#副作用」とつづり、個室に備えられた露天風呂に満面笑顔で入る様子の写真を公開した。
この投稿に「癌治療の後にはこ〜んなに素敵な笑顔が待っていたんだね 良かった、治療を頑張って本当に良かった」「癒しの温泉ですね 希良梨さんのいい笑顔がみれて良かったです」「パワーをもらって、元気になってください！希良梨さーーーん、ファイト〜」「希良梨さんの素敵な笑顔わたしも乳がん治療がんばろ！と思えます」などのコメントが寄せられている。
東京で生まれ、沖縄で育った希良梨さんは、1997年にドラマ『ギフト』で俳優デビュー。翌98年に反町隆史と松嶋菜々子共演し、結婚するきっかけとなったドラマ『GTO』で中心的な生徒役を演じてブレイクした。99年9月にはシングル「Last Piece」で歌手デビュー（Kirari名義）し、2000年5月には、財前直見主演ドラマ『QUIZ』の主題歌「Toy Soldiers」がスマッシュヒットを記録するなど順調に活動していたが、同年に突然メディアから姿を消した。2015年1月、子宮頸がんで長期休業していたこと公表。その後、インスタグラムで闘病の様子を公開。昨夏に芸能界引退を伝えていた。
